In occasione dell’ultimo evento Apple tenutosi l’8 marzo 2022, tra l’altro in concomitanza con la festa della donna, Apple ha dato una svecchiata alla gamma di iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 e iPhone 13 Mini con nuove colorazioni verdi. E l’interesse verso questi modelli è automaticamente cresciuto.

Per questo e viste le diverse occasioni in queste ore disponibili sul web, torniamo a darvi qualche idea per acquistare un iPhone al prezzo minimo. Il “La” ce lo danno da una parte Amazon con alcune nuove offerte singole da considerare, dall’altra Euronics che, con la promo Universo Apple, sconta diversi modelli fino al 30 marzo 2022. Comunque, bando alle ciance e passiamo subito ai prodotti in questione.

Le migliori offerte per acquistare iPhone al prezzo più basso

Oggi c’è l’imbarazzo della scelta per chi vuole acquistare un iPhone. Le offerte riguardano soprattutto i modelli più economici nei diversi tagli di memoria, sia nelle colorazioni standard, che nelle nuove.

Partiamo allora dall’offerta di oggi proposta da Amazon che sconta al minimo storico tutti i modelli che trovate qui sotto:

Altrettanto convenienti gli iPhone in offerta che Euronics ha proposto in occasione della promozione Universo Apple, in vigore fino a mercoledì 30 marzo. I modelli scontati sono praticamente tutti i più economici. Ecco il link all’acquisto che li raccoglie tutti.

Comunque, se cercate altri smartphone in offerta o altri prodotti tech scontati non dimenticatevi di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech perché è la sede in cui ogni giorno condividiamo le migliori offerte del web.

Potrebbe interessarti anche: Recensione iPhone 13: notevole upgrade ma attenzione al 13 Pro