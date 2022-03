Il 2022 potrebbe essere l’ultimo anno per Apple Watch 3: stando a quanto riportato dal noto analista Ming-Chi Kuo, lo smartwatch, presentato da Apple nel lontano 2017, potrebbe raggiungere il termine del suo ciclo di vita nel terzo trimestre dell’anno, dopo 5 anni di onorata carriera.

Apple Watch 3 è rimasto in listino come proposta entry-level tra gli smartwatch di Cupertino, sopravvivendo anche all’avvento di Apple Watch SE, nato e proposto come proposta economica rispetto ad Apple Watch 6.

Apple Watch 3 potrebbe essere pensionato quest’anno

Ad oggi, sono tre gli smartwatch presenti nel listino ufficiale della casa californiana: Apple Watch 3, Apple Watch SE ed Apple Watch 7. Spesso e volentieri, è possibile trovare offerte sugli smartwatch ancora a listino ma anche (e soprattutto) sulle versioni non più ufficialmente in vendita.

Secondo Kuo, dietro il probabile pensionamento della terza generazione di Apple Watch ci sarebbero le prestazioni dell’hardware, non all’altezza del prossimo watchOS 9 che verrà presentato da Apple durante il WWDC22. Ad essere onesti, le performance dello smartwatch non sono il massimo nemmeno con l’attuale watchOS 8.

Le previsioni riguardo le prossime mosse di Apple, relativamente mondo degli smartwatch, parlano dell’arrivo (praticamente certo) di un Apple Watch 8, oltre alla seconda generazione di Watch SE e ad una versione inedita più resistente di Watch pensato per l’attività sportiva.

Tra i dubbi dietro i nuovi smartwatch, rientra quello relativo alla scelta del design: sarà finalmente squadrato come le ultime due generazioni di iPhone o rimarrà fedele a quello iniziale ma con le ottimizzazioni introdotte con Apple Watch 7? Solo il tempo ce lo dirà.

Nonostante il pensionamento di Apple Watch Series 3, gli utenti potrebbero comunque continuare ad usufruire ancora per un po’ del servizio Apple Fitness+: è interesse dell’azienda, infatti, assicurarsi che gli utenti in possesso dello smartwatch possano continuare a sfruttare il servizio di fitness in abbonamento.

Potrebbe interessarti anche: Come resettare e/o ripristinare un Apple Watch