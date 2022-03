Dopo l’estendensione della durata dei video caricati, l’esperimento di TikTok con le storie in stile Snapchat e Instagram sta continuando, poiché da oggi l’azienda sta rendendo disponibile la funzionalità a un gruppo più ampio di utenti. TikTok ha spiegato che attualmente il social sta espandendo un test pilota che fornisce ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee per la comunità di TikTok.

Purtroppo non specifica quanti utenti sono attualmente inclusi nel test e nemmeno come sarà la futura implementazione della funzionalità. Aggiungere un video o una foto a una storia è estremamente simile a scattare una foto o catturare un video in modo standard su TikTok, tuttavia le storie non verranno visualizzate direttamente sul proprio profilo o feed e scompariranno dopo 24 ore.

TikTok estende le storie in stile Snapchat a molti più utenti

Quando avviano l’app gli utenti coinvolti nel test vedranno un nuovo banner che li incoraggia a creare una storia.

Toccando un’immagine del profilo con un contorno azzurro su un video che si sta guardando porterà direttamente nel feed della storia per quell’utente. Lo stesso cerchio azzurro potrà essere notato anche sul profilo di un utente che si sta visualizzando e toccando l’immagine del profilo sarà possibile visualizzare anche la storia.

Data la popolarità delle storie in altri social e lo stato attuale della funzionalità in TikTok, sembra più che altro una questione di tempo prima che diventi accessibile per tutti gli utenti.

