Il popolarissimo social network TikTok, ad oggi una delle app più scaricate al mondo, è nato come piattaforma per la condivisione di brevi filmati a scopo di intrattenimento, comico o informativo, e col passare degli anni ha iniziato a evolversi, diventando una delle app preferite dai giovani. Dapprima era possibile condividere clip della durata di 1 minuto, poi portati a 3 lo scorso anno.

Da oggi si cambia: è possibile, infatti, caricare video lunghi fino a 10 minuti, con TikTok che sta implementando questa novità a livello globale.

Tramite un tweet dell’esperto di social media Matt Navarra, riportato qui sotto, è possibile vedere una schermata raffigurante la notifica con cui TikTok avvisa l’utente della novità. Navarra, nel tweet azzarda che “TikTok si sta insinuando nel territorio di YouTube“.

I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV

TikTok creeping in on YouTube territory

Attraverso un altro tweet, pubblicato dal giornalista Chris Stokel-Walker, esperto di TikTok e YouTube, apprendiamo anche il comunicato ufficiale con cui TikTok si dice “eccitata” nell’annunciare la novità.

“Pensiamo sempre a nuovi modi per aggiungere valore alla nostra community e arricchire l’esperienza su TikTok. Lo scorso anno avevamo introdotto video più lunghi, dando alla nostra community più tempo per creare e per essere intrattenuti su TikTok. Oggi siamo eccitati nel dare il via alla distribuzione della possibilità di caricare video lunghi fino a 10 minuti, con cui speriamo che si scateneranno ancora più possibilità per i nostri creators in tutto il mondo.”