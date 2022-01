TikTok l’anno scorso aveva annunciato la propria funzione Storie, abbastanza simile a Snapchat e Instagram. Seppur non sia ancora disponibile per tutti gli utenti, di nuovo c’è l’integrazione con il feed “Per te”.

Le storie di TikTok iniziano ad apparire nel feed “Per te”

Come riportato dal consulente di social media, Matt Navarra, le storie ora vengono visualizzate nel feed “Per te” e non hanno più una loro scheda. Ora infatti, scorrendo il feed, le foto e i video relativi sono identificati da un tag blu chiamato “Storia”.

Da notare anche che il nome Storia potrebbe non essere quello definitivo. Infatti, quando siamo in modalità fotocamera, queste vengono chiamate “Quick”, segnale che l’azienda non ha ancora pensato che nome utilizzare. In ogni caso la funzionalità sarà la stessa già vista su Snapchat e Instagram, compresa l’eliminazione dopo 24 ore dalla pubblicazione. Anche la modalità di visualizzazione cambia. Mentre in precedenza gli utenti potevano vedere le storie solo dai profili che seguono, TikTok ora consente a chiunque di vedere le storie condivise da un profilo pubblico.

Non è ancora chiaro quando questi cambiamenti saranno disponibili per tutti, ma è possibile vederne un’anteprima attraverso il video qui sotto.

Here’s what TikTok Stories will now look like in your FYP 3/4 pic.twitter.com/vlbpCSOaWY — Matt Navarra (@MattNavarra) January 17, 2022

Anche Instagram sta testando un redesign delle sue storie con uno scorrimento in verticale (qui il nostro articolo), aumentando anche la lunghezza da 15 a 60 secondi. E pure in questo caso la disponibilità è al momento limitata solo ad alcuni utenti che vivono in Brasile e in Turchia, e quindi non per tutti.

Che ne pensate di questi cambiamenti? Utilizzate TikTok? Se sì, vi invitiamo a seguire il nostro profilo.

