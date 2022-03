Lo scorso fine maggio si concretizzò una notizia nell’aria da qualche settimana, ossia l’acquisizione della storica Metro Goldwyn Mayer da parte di Amazon per una cifra vicina agli 8,5 miliardi di dollari. L’operazione doveva però ancora passare dall’approvazione della Commissione UE, che è arrivata proprio in queste ore.

Amazon acquisisce ufficialmente MGM: migliaia di film in arrivo su Prime Video?

La Commissione UE ha condotto la sua indagine di mercato in modo da accertarsi che un’acquisizione di tale portata non possa rischiare di danneggiare gli equilibri del settore. In queste ore ha dato il suo via libera, sostenendo che “le attività sono limitate rispetto a quelle di altri operatori del mercato” e che persista comunque un’ampia varietà di contenuti alternativi a disposizione degli utenti.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Amazon deve ancora attendere l’approvazione della Federal Trade Commission, che non sembra così scontata. Report recenti parlano di una possibile contestazione alla fusione con una causa antitrust, ma tutto ovviamente dipenderà da una votazione a maggioranza da parte dei commissari. Il tutto potrebbe risolversi (o meno) entro il mese di marzo.

E ora cosa succede? È ancora presto per dire quando i contenuti della MGM saranno resi disponibili in streaming su Amazon Prime Video, e se saranno inclusi con l’abbonamento Prime, se sarà necessario sottoscrivere qualche pacchetto aggiuntivo (come avviene con i Channels) o se ci saranno aumenti di prezzo. Quel che è certo è che la storica compagnia possiede la più vasta libreria di film del mondo con più di 4100 titoli (più di 400 Premi Oscar vinti) e migliaia di episodi di serie TV.

Tra i più celebri franchise possiamo citare “James Bond“, ma anche “Robocop“, “Rocky“, “Tomb Raider“, “La Pantera Rosa“, “Creed“, e serie TV come “Fargo“, “The Handsmaid’s Tale” e “Vikings“. Insomma, si tratta sicuramente di un’operazione molto importante per Amazon, che si è assicurata una quantità enorme di contenuti e un vero e proprio tesoro di proprietà intellettuali.

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla questione. Vi piacerebbe avere a disposizione il catalogo di film e serie TV firmati Metro Goldwyn Mayer su Amazon Prime Video?

