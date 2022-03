Le novità Amazon Prime Video di marzo 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese invernale non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a marzo 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

Lucy and Desi (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di marzo 2022 con Lucy and Desi, documentario d’esordio di Amy Poehler che esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d’America. Lucille Ball e Desi Arnaz hanno rischiato tutto per stare insieme e il loro amore ha portato alla creazione dello spettacolo più influente della storia della TV statunitense (I Love Lucy). Desi si è rifugiato negli Stati Uniti dopo la rivoluzione cubana del 1933 ed è diventato frontman di una band, poi attore e infine produttore e pioniere tecnico. Lucille è nata dal nulla e ha costruito una carriera come modella, corista e infine attrice. Uno sguardo diretto e intimo nel dietro le quinte della relazione tra due straordinari pionieri. Disponibile sulla piattaforma dal 4 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lucy and Desi.

Acque profonde (original)

Uno dei film più attesi di marzo 2022 su Amazon Prime Video è Acque profonde, che fa segnare il ritorno dei thriller erotici con grandi star. Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Con provocazioni e giochi psicologici la situazione si trasforma in un gioco mortale tra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire. Disponibile sulla piattaforma dal 18 marzo 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Acque profonde.

Master (original)

Il 18 marzo 2022 arriva anche Master, film diretto da Mariama Diallo con protagonista Regina Hall. Tre donne si sforzano di trovare il loro posto in una vecchia università d’élite del nord-est America. Una matricola di colore viene presa di mira da attacchi razzisti anonimi e afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola. Proveranno a capire dove si trova la vera minaccia. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Master.

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini

Le novità del mese includono Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini, reboot/spin-off della serie di film basati sulla linea di giocattoli G.I. Joe disponibile dal 23 marzo 2022. Snake Eyes (Henry Golding) salva la vita a un uomo, ma non sa che questo è l’erede di un antico e segreto clan giapponese che per anni ha portato pace e stabilità nel Paese combattendo il Cobra, la maggiore organizzazione terroristica del mondo. Snake Eyes viene introdotto alla dottrina del clan e sente di aver trovato finalmente un posto da chiamare “casa”, ma cosa succederà quando il suo passato segreto verrà rivelato? Qui potete vedere il trailer ufficiale di Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2022

Occupation – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Iron Sky: Saranno nazi vostri – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Iron Sky – La battaglia continua – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Il lato positivo – Silver Linings Playbook – 2 marzo 2022

– 2 marzo 2022 Killerman – 4 marzo 2022

– 4 marzo 2022 Terminus – 4 marzo 2022

– 4 marzo 2022 Predestination – 7 marzo 2022

– 7 marzo 2022 Riddick – 7 marzo 2022

– 7 marzo 2022 Cowboys – 8 marzo 2022

– 8 marzo 2022 A Lady in Paris – 8 marzo 2022

– 8 marzo 2022 Criminal Activities – 10 marzo 2022

– 10 marzo 2022 Promises – 11 marzo 2022

– 11 marzo 2022 Un piccolo favore – 13 marzo 2022

– 13 marzo 2022 2067 – 15 marzo 2022

– 15 marzo 2022 Riot Girls – 15 marzo 2022

– 15 marzo 2022 Mandy – 15 marzo 2022

– 15 marzo 2022 Sabotage – 15 marzo 2022

– 15 marzo 2022 Padre Vostro – 15 marzo 2022

– 15 marzo 2022 Pazza idea – 15 marzo 2022

– 15 marzo 2022 La casa di famiglia – 16 marzo 2022

– 16 marzo 2022 The Unhealer – Il potere del male – 21 marzo 2022

– 21 marzo 2022 Kin – 21 marzo 2022

– 21 marzo 2022 3/19 – 22 marzo 2022

– 22 marzo 2022 Solo cose belle – 22 marzo 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Tutta un’altra vita – fino all’11 marzo 2022

Dolittle – fino al 18 marzo 2022

Il giorno sbagliato – fino al 23 marzo 2022

Jurassic Park – 31 marzo 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Hannibal – stagioni 1-3

Se siete indecisi su cosa guardare su Amazon Prime Video, tra le novità di marzo 2022 sono disponibili dal primo giorno del mese tutte e tre le stagioni di Hannibal, serie TV basata sui romanzi di Thomas Harris. La storia di Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), psichiatra dalla mente geniale e malata che sfoga la sua psicopatia nelle vesti di serial killer, si incrocia con il brillante profiler dell’FBI Will Graham (Hugh Dancy). Quando il capo, Jack Crawford (Laurence Fishburne) affida a quest’ultimo un difficile caso che riguarda la scomparsa di sette giovani ragazze, l’uomo capisce di avere bisogno di un aiuto esterno e per questo contatta il Dottor Lecter. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Hannibal.

Star Trek: Picard – stagione 2 (original)

Disponibile dal 4 marzo 2022 la seconda e molto attesa stagione di Star Trek: Picard, che porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo coraggioso viaggio nel passato. Picard deve riuscire ad arruolare nuovi e vecchi amici per affrontare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo: riuscirà a salvare il futuro della galassia e a sconfiggere uno dei suoi più grandi nemici nel duello finale? Nel cast della stagione anche Annie Wersching e la guest star Whoopi Goldberg. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Star Trek: Picard.

The Boys Presents: Diabolical (original)

In attesa di accogliere la nuova stagione di The Boys, in arrivo a giugno, sbarca su Prime Video questo mese The Boys Presents: Diabolical, serie animata antologica in otto episodi ambientata nell’universo del popolare show. Ogni puntata, tra i 12 e i 14 minuti, è caratterizzata dal proprio stile di animazione e rivela storie inedite portate in vita da alcune delle menti più creative dell’intrattenimento. Disponibile dal 4 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Boys Presents: Diabolical.

Sherlock – stagioni 1-4

Sulla piattaforma arrivano dall’8 marzo 2022 le quattro stagioni di Sherlock, serie TV liberamente tratta dalle celebri opere di Sir Arthur Conan Doyle. Reduce dalla guerra in Afghanistan, il dottor John Watson (Martin Freeman) vuole ritrovare il suo posto nella società civile. Incoraggiato da un amico decide di trovare un coinquilino con il quale dividere le spese e si ritrova a vivere con l’eccentrico Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch), uno dei detective più promettenti di Londra. Quest’ultimo, amante del metodo scientifico e deduttivo, vede in Watson il compagno ideale di investigazioni. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Sherlock.

Upload – stagione 2 (original)

Una delle novità Amazon Prime Video di marzo 2022 più attese è senza dubbio la seconda stagione di Upload, serie TV creata da Greg Daniels con protagonisti Robbie Amell e Andy Allo. Nathan si ritrova a un bivio nella sua vita dell’aldilà: la sua ragazza, Ingrid, è arrivata inaspettatamente a Lakeview per provare a rafforzare il loro rapporto, ma l’uomo desidera ancora Nora, il suo “angelo” del servizio clienti. Quest’ultima intanto è uscita dal sistema ed è rimasta coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i “Ludds”. Disponibile dall’11 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Upload.

MotoGP Unlimited

Gli appassionati di motomondiale non possono perdersi dal 14 marzo MotoGP Unlimited, la serie che vede protagonisti alcuni tra il piloti più abili come il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, l’iconico Valentino Rossi (alla sua ultima stagione), Marc Márquez, Francesco “Pecco” Bagnaia, Johann Zarco, Maverick Viñales e il campione del mondo 2020 Joan Mir. Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, la serie racconta le storie delle future promesse e quelle dei veterani: uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che avvicinerà gli spettatori alle sfide affrontate dai piloti. Qui potete vedere il trailer ufficiale di MotoGP Unlimited in attesa del via del Gran Premio del Qatar 2022.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

La verità sul caso Harry Quebert – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 SEAL Team – stagioni 1-4 – 7 marzo 2022

– stagioni 1-4 – 7 marzo 2022 Sherlock Special: The Abominable Bride – 8 marzo 2022

– 8 marzo 2022 90210 – stagioni 1-5 – 14 marzo 2022

– stagioni 1-5 – 14 marzo 2022 Gli eredi della notte – stagioni 1-2 – 15 marzo 2022

– stagioni 1-2 – 15 marzo 2022 Haikyuu!! – stagione 1 – 18 marzo 2022

– stagione 1 – 18 marzo 2022 Bleach – stagioni 10-11 – 25 marzo 2022

– stagioni 10-11 – 25 marzo 2022 Naruto – stagioni 1-2 – 26 marzo 2022

– stagioni 1-2 – 26 marzo 2022 Hunter X Hunter – stagione 3 – 30 marzo 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

