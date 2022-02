Circola in rete, da poche ore, un’immagine che sembrerebbe riportare il design del display dei prossimi iPhone 14 Pro di Apple. Grazie a questa immagine, possiamo farci un’idea degli ingombri delle fotocamere e dei sensori sulla prossima generazione di melafonini: sarà presente un doppio foro, uno dalla forma ovale e uno circolare; le dimensioni dei due fori appaiono generose.

L’immagine è emersa per la prima volta sul social network cinese Sina Weibo ed è stata successivamente condivisa dal noto leaker Jon Prosser, che si è dichiarato in grado di confermare come lo schema raffigurato nell’immagine sia legittimo e che raffiguri le “probabili dimensioni” dei due fori.

Tramite un video (qui sotto) scovato su YouTube, riusciamo a farci un’idea delle effettive dimensioni dei due fori (minuto 5:08): lo schema circolato nelle ultime viene comparato ore con alcuni rumors circolati in precedenza; i due fori potrebbero essere ben più grandi di quanto ci si potesse immaginare.

L’unica certezza è che questa sarebbe la prima vera rivoluzione in termini di design del frontale di iPhone sin dal lontano 2017, anno in cui Apple presentò iPhone X.

Stando a quanto pubblicato lo scorso mese su Twitter dall’analista Ross Young, CEO della DSCC (Display Supply Chain Consultant), questa sembrerebbe una caratteristica esclusiva dei modelli di iPhone 14 di fascia alta: gli iPhone 14 “lisci” dovrebbero continuare ad avere il classico notch.

Il tweet sopracitato riportava un’immagine del presunto pannello frontale ‌iPhone 14 Pro‌ che mostrava un foro circolare e un foro a forma di pillola, significativamente più piccoli rispetto a quelli raffigurati nello schema apparso nelle scorse ore.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible…The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei…Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ

— Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022