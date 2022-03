Vi abbiamo riportato un paio di giorni fa le ultime indiscrezioni, ad opera dell’analista Ming-Chi Kuo, secondo le quali il prossimo MacBook Air sarebbe arrivato sul mercato entro l’anno con a bordo un processore M1; ora nuove voci sembrano rimescolare le carte in tavola, scopriamo di più.

Il nuovo MacBook Air potrebbe arrivare in un’unica versione con M2

Secondo i colleghi di 9to5mac, che citano un’affidabile quanto sconosciuta fonte, Apple avrebbe in sviluppo un nuovo modello di MacBook Air con a bordo il nuovo chip M2; il dispositivo in questione avrebbe il nome in codice J413 e arriverebbe sul mercato in un’unica versione, con appunto M2.

Il processore in questione, a differenza di M1, ha sì una CPU octa core, ma anche una GPU a 10 core più potente del predecessore, di conseguenza andrebbe a sostituire l’M1 entry level; con tutta probabilità verranno in seguito rilasciate altre versioni di M2 per andare a sostituire le controparti Pro, Max e Ultra di M1. L’azienda ha infatti in lavorazione M2 Pro, M2 Max e M2 Ultra (a 24 core).

In arrivo anche un nuovo modello di MacBook Pro da 13 pollici con M2

Le stesse fonti citate poco sopra, riferiscono che Apple abbia intenzione di rilasciare una nuova versione di MacBook Pro da 13 pollici, nome in codice J493, con M2; andrebbe a sostituire idealmente l’attuale modello, conservandone il design. Inoltre pare che l’azienda stia valutando di abbandonare la dicitura “Pro” per questo modello, che diventerebbe quindi semplicemente MacBook, andando ad occupare la fascia entry level; ad ogni modo per quest’anno dovrebbe mantenere la dicitura attuale e, come MacBook Air, arrivare sul mercato in un’unica versione, posizionandosi dunque nella fascia base.

Non ci sono informazioni precise riguardanti le tempistiche di rilascio, ma sembra che il processo di sviluppo sia già in fase avanzata, paventandone quindi l’eventuale annuncio entro la fine dell’anno.

