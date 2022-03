Offerte su wearable, smart home e monopattini elettrici nella No IVA Week Xiaomi

Nella giornata di ieri, 7 marzo 2022, ha preso il via l’ultima iniziativa promozionale di Xiaomi: sullo store online della casa cinese è in corso la No IVA Week — la “Prima settimana no-IVA del 2022” —, con offerte che coinvolgono l’intero sconfinato ecosistema del produttore, dai wearable (smartband e cuffie true wireless) ai dispositivi di smart home, passando per i monopattini elettrici.

Dopo aver visto pochi minuti fa le migliori opportunità della Stay Connected Week di Amazon, dunque, andiamo a scoprire le proposte di Xiaomi.

Premesse

Per la verità, l’iniziativa comprende anche numerose offerte su smartphone e tablet Android e smart TV Android TV, ma di quelle ci siamo già occupati in un articolo dedicato.

Anche in questa sede, comunque, non guasta ribadire le solite premesse di carattere generale: sullo store online del produttore è sempre attivo il sistema dei Mi Point, accumulabili in sei modi e spendibili per ottenere dei coupon sconto; per i nuovi utenti è previsto uno sconto extra di benvenuto da 5 euro sul primo ordine tramite l’app Mi Store (coupon valido per 30 giorni dalla richiesta); rimane attivo il sistema ad inviti, che permette di ottenere un coupon sconto da 10 euro per ogni amico invitato fino ad un massimo di 50 euro.

Offerte Xiaomi “No IVA Week” (7–16 marzo 2022)

Come detto in apertura, la prima settimana no-IVA dell’anno firmata Xiaomi ha preso il via nella giornata di ieri (7 marzo 2022) e si concluderà il prossimo 16 marzo.

Dal momento che della maggior parte delle offerte di questa promozione ci siamo già occupati nell’articolo linkato sopra, adesso non ci resta che scoprire quelle messe insieme da Xiaomi nell’immancabile “Speciale Smart Life“:

Queste e tutte le altre offerte di questa iniziativa sono disponibili al link sottostante:

