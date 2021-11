Se avete aspettato a comprare la Xiaomi Mi Smart Band 6 avete fatto un’ottima scelta, perché ora è arrivata sul mercato la Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, con principalmente due novità che però la caratterizzano davvero molto sul mercato: il chip NFC per i pagamenti digitali e l’assistente integrato Alexa. Scopriamo come va in questa nostra recensione.

Video recensione Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Le due novità della Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Pagamenti tramite NFC integrati

Le grandi novità di questa smartband sono 2, la prima la porta nel nome ed è il chip NFC. Per chi non lo sapesse è un trasmettitore a cortissimo raggio che permette di scambiare informazioni sensibili. Sugli smartphone viene impiegato da tempo per scambiare dati fra un telefono e l’altro e soprattutto per effettuare pagamenti digitali semplicemente avvicinandolo al POS per usare Google Pay. Questo chip è stato di fatto inserito nella Mi Band e, grazie a un sistema di pagamento digitale sviluppato da Xiaomi e Nexi, ora possiamo pagare semplicemente con la smartband.

La configurazione è molto semplice e lo spieghiamo nel video ma ovviamente la vostra carta deve essere compatibile, attualmente funziona solo con carte del circuito Mastercard e solo per le banche supportate dalla Mi Band 6 NFC. In alternativa, se non ne avete una di quelle banche, potete fare come noi ovvero usando il servizio Curve. Questo infatti vi permette di pagare tramite la Carta Curve che riceverete (prima solo digitalmente e poi anche come carta fisica) addebitando gli importi sulla vostra Carta di credito principale. Una carta intermediaria insomma, che offre numerosi altri servizi, compatibile con Mi Smart Band 6 NFC.

Per quanto riguarda la sicurezza? La smartband vi obbliga a digitare un PIN che dovrete inserire una volta al giorno al primo utilizzo della band, dopodiché non ve lo chiederà più fino al giorno dopo o finché non la togliete dal polso, misura di sicurezza adottato per evitare pagamenti fraudolenti qualora venisse persa. Digitare il PIN non è proprio semplicissimo in uno schermo così piccolo ma in qualche modo ci si riesce.

Alexa integrato, per utilizzare i comandi vocali

La seconda novità della Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è la presenza di un microfono, assente invece nella Band 6 classica, e dell’integrazione con Alexa, un po’ come avevamo visto sulla Amazfit Band 5. Scorrendo le voci nel menu infatti c’è la voce Alexa e una volta richiamata possiamo chiedergli informazioni, come banalmente il meteo, oppure eseguire azioni sulla base di ciò che abbiamo attivato in termini di Skill nell’applicazione.

A livello di esperienza d’uso non è però impeccabile, capita infatti che a volte restituisca un messaggio di errore che ci comunica che Alexa non è pronta. Inoltre, non è possibile richiamarla vocalmente.

Prezzo e offerta della Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC ha un prezzo di listino di 54,99 Euro, tuttavia in occasione di eventuali periodi promozionali, come ad esempio Black Friday e Cyber Monday, non è difficile trovarla scontata di qualche euro, come in questo caso che è disponibile su GoBoo a circa 44 Euro, cifra decisamente onesta per la smartband più economica e completa sul mercato. In alternativa è disponibile anche su Amazon a 40,84 Euro.