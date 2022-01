Se c’è un’applicazione di cui, più di ogni altra, gli utenti dei vari iPad sentono la mancanza e che da tempo immemore invocano a gran voce quella è sicuramente WhatsApp, probabilmente una delle poche lacune (insieme a Instagram) che ancora oggi impediscono di impiegare i tablet di Apple — in special modo quelli provvisti di connettività di rete mobile — come dispositivi sostitutivi dello smartphone.

Ebbene, di una possibile applicazione di WhatsApp per iPad si vocifera ormai da anni, ma quando a parlarne apertamente è proprio il capo di WhatsApp in seno a Meta, vuol dire che non si tratta più di una vana illusione.

Insomma, dopo avervi parlato nei giorni scorsi dell’interessante novità introdotta in WhatsApp per iOS, andiamo a parlare di questa possibile e clamorosa svolta.

WhatsApp per iPad si farà, prima o poi

A ridare speranza ai tanti utenti di iPad (a proposito, avete visto la nostra recensione dell’iPad Pro M1?) ormai quasi rassegnati è stato direttamente Will Cathcart, Head of WhatsApp at Meta, nel corso di un’intervista con i colleghi di The Verge resa a margine del lancio di una nuova campagna promozionale del brand negli Stati Uniti.

In particolare, Cathcart ha dichiarato apertamente: «Gli utenti vogliono un’app per iPad da tanto tempo. Ci piacerebbe molto realizzarla». A dirla tutta, il dirigente non si è lasciato andare a promesse ben precise, pertanto è difficile fare pronostici, soprattutto per quanto riguarda le eventuali tempistiche. Di sicuro adesso WhatsApp dispone della tecnologia necessaria per portare a compimento un lavoro del genere: «Abbiamo lavorato molto sulla tecnologia per supportare più dispositivi. Adesso le nostre app Web e Desktop ne dispongono. Se ho la funzione multi-device attiva, posso spegnere lo smartphone o perdere la connessione e comunque continuare a usare i messaggi sul mio desktop. Per un’app per tablet sarebbe fondamentale poterla usare anche senza dover avere lo smartphone acceso. Pertanto la tecnologia di base c’è», ha riferito Cathcart.

Insomma, proprio con la funzione multi-dispositivo WhatsApp sembra aver superato l’ultimo grande ostacolo che impediva la realizzazione di un’app per iPad, quindi potrebbe essere soltanto questione di tempo.

