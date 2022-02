L’applicazione desktop di WhatsApp continua il suo programma di sviluppo. La versione beta dell’applicazione ha, infatti, registrato l’arrivo di un nuovo aggiornamento. Grazie a questo nuovo update, l’app arriva alla versione 2.2207.0 registrando l’introduzione di una nuova funzione. Con questa nuova versione, infatti, l’app desktop di WhatsApp consente di utilizzare le reazioni ai messaggi ricevuti. Tale funzione, già da tempo disponibile sul client desktop di Telegram e in altre applicazioni di messaggistica simili, arriverà, al termine della fase di beta test, anche per la variante stabile di WhatsApp desktop. Vediamo i dettagli:

WhatsApp Desktop può contare sulle reazioni ai messaggi per la versione beta

Con l’arrivo della versione 2.2207.0 della beta di WhatsApp vengono introdotte le reazioni ai messaggi. Tale funzionalità è in fase di sviluppo anche per le versioni Android ed iOS dell’applicazione di messaggistica ed è destinata a diventare un riferimento per tutti gli utenti WhatsApp, su tutte le piattaforme di disponibilità dell’app. A confermare l’arrivo delle reazioni è stato wabetainfo.com che ha anche divulgato lo screenshot disponibile qui di seguito.

Lo screen in questione ci mostra le possibili reazioni a disposizione degli utenti. Almeno in questa prima fase di beta, infatti, gli utenti WhatsApp potranno aggiungere una reazione ad un messaggio scegliendo tra sei diverse emoji. In futuro, tale funzionalità potrebbe essere estesa con la possibilità di “reagire” ai messaggi in modo più variegato e potendo contare su di un numero maggiore di reazioni.

Da notare che il tasto per aggiungere la reazione (rappresentato dalla faccina accanto al messaggio visibile nello screen) non sarà sempre visibile. Tale tasto comparirà solo quando il cursore del mouse si avvicinerà alla nuvoletta del messaggio. Premendo il tasto si accederà al menu con le emoji e sarà possibile scegliere la reazione da aggiungere al messaggio, Al momento, non sembrano esserci ulteriori novità legate a quest’ultima build.

Da notare che la versione 2.2207.0 non è ancora stata messa a disposizione degli utenti iscritti al programma di open beta della versione desktop di WhatsApp. L’aggiornamento in questione potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni, mettendo a disposizione di una platea di utenti maggiori la possibilità di utilizzare le reazioni ai messaggi scambiati nelle conversazioni di WhatsApp.

Per il momento, inoltre, non ci sono dettagli precisi in merito alle tempistiche di rilascio delle reazioni per la versione stabile dell’app di WhatsApp. La nuova funzione, anche su mobile, è ancora in pieno sviluppo. Maggiori aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. L’arrivo nella versione beta dell’app è comunque un primo e importante passo in avanti in vista del rilascio globale delle reazioni.