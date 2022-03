In attesa della versione 100, Google Chrome già festeggia, e non stiamo affatto accennando ai facili successi legati alla diffusione sul mercato (anche italiano), ma a qualcos’altro che, probabilmente, in pochi si aspettavano. Inutile girarci intorno, la questione è la seguente: Google ha cambiato marcia con Chrome per Mac che ora, udite udite, è più veloce di Safari.

A dirlo è Google stessa, che si pavoneggia su Mac per merito della versione 99 rilasciata la scorsa settimana, ricca di ritocchi e miglioramenti che, secondo i benchmark di Speedometer (che del browser misura la reattività) ne decretano il sorpasso.

Google Chrome 300, Safari poco meno di 280 di solito, numeri che, in ogni caso, derivano soltanto da uno dei tanti modi per misurare la velocità, come sottolinea nella medesima sezione Google stessa. Nella stessa sede assicura inoltre che Chrome sta diventando più veloce e affidabile nel mondo reale e che continuerà a investire in funzionalità innovative per migliorare le prestazioni.

Cosa c’è dietro a questo balzo? Varie ottimizzazioni (ThinLTO) legate alla versione 99 di Google Chrome che, secondo casa Mountain View, hanno reso il browser più veloce di Safari del 7%, e più prestante del 15% dal punto di vista della grafica. Safari a parte, Big G dichiara che Chrome negli ultimi mesi è diventato più veloce del 43%.

Insomma, numeri importanti per il browser di Google che, passo dopo passo, pare sempre più in grado di far sua la piazza intera.

