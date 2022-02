Prossimamente i browser Chrome, Edge e Firefox raggiungeranno la versione 100, una cifra che potrebbe creare qualche grattacapo per alcuni siti web. Le tre cifre potrebbero causare bug o problemi di compatibilità su alcuni siti Web non pronti a gestirle, quindi Google, Mozilla e Microsoft si stanno impegnando per cercare di prevenire i possibili problemi.

Quando i browser raggiunsero la versione 10 poco più di 12 anni fa, si verificarono non pochi inconvenienti, poiché il numero della versione principale passò da una cifra a due, un po’ come per il famigerato bug dell’anno 2000.

Alcuni siti potrebbero avere problemi con la versione 100 di Chrome, Edge e Firefox

Sebbene ci siano delle comprensibili preoccupazioni per alcuni siti Web, gli sviluppatori hanno lavorato duramente come 22 anni fa per rendere la transizione alla versione 100 priva di intoppi. Gli sviluppatori possono abilitare un contrassegno speciale nelle versioni correnti di Chrome, Edge e Firefox in modo che i browser segnalino la versione 100 in modo da testare i siti.

Mozilla, Google e Microsoft avvisano da mesi dell’imminente rilascio della versione 100 che verrà distribuita a marzo sia per Chrome che per Edge e a maggio per Firefox.

Come misura preventiva Mozilla afferma che risolverà al volo eventuali problemi di grave entità bloccando temporaneamente la versione principale di Firefox alla 99 e anche Google prevede l’utilizzo di un flag per bloccare la versione principale alla 99, mentre non ci risulta che Microsoft abbia dettagliato un piano di emergenza in caso di magagne.

Potrebbe interessarti: Opera rilascia un browser Web3 con focus su criptovalute e NFT