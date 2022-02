Nonostante sia appena cominciato l’anno, già emergono le prime statistiche relative ai browser più diffusi, sia su desktop che su mobile, sia in Italia che nel mondo. È come sempre semplice intuire chi guida la classifica generale in ogni dove, sua maestà Google Chrome ovvio, un po’ meno per il secondo posto, Safari, il cui dominio storico comincia un po’ a traballare. Comunque, ecco tutti i dettagli al riguardo.

La classifica dei browser desktop più diffusi in Italia e nel mondo

Prima di passare ai risultati, è necessario considerare che il periodo preso in esame da StatCounter, autore della disamina in questione è pari a un anno: da gennaio 2021 allo scorso gennaio 2022. Detto ciò soffermandoci sul solo settore dei browser desktop, la situazione sul gradino più alto del podio è sostanzialmente la stessa del ranking generale, cioè quello valido per tutti i dispositivi.

Al vertice della classifica desktop mondiale c’è Google Chrome con il 65,38% di share seguito a grande distanza ma quasi a pari merito da Safari e Microsoft Edge, che riscuotono rispettivamente il 9,84% e il 9,54% della quota, con alle spalle Mozilla Firefox con il 9,18%. Chiude la top 5 il browser Opera.

Restringendo il cerchio alla sola Italia, lo scenario che emerge è sostanzialmente lo stesso con il browser Google Chrome sul gradino più alto del podio con il 70,02% che si lascia alle spalle a chilometri di distanza Safari, anche qui al secondo posto col 9,53%, con a seguire Firefox e Edge, rispettivamente con 8,51% e 8,29%, e infine Opera con il 2,5%. Unico dettaglio degno di nota da aggiungere, l’evidente calo del browser di Big G che c’è stato nel primo periodo dell’anno, calo di cui ne ha tratto vantaggio esclusivamente Firefox in base a quanto rilevato.

Dunque, questo è quanto per quel che riguarda la classifica dei browser più diffusi, con Safari che perde colpi ma continua a rimanere stabile al secondo posto, dietro un irraggiungibile Chrome, che ormai non sorprende più.

