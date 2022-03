Intel continua il suo programma di rinnovamento e, dopo il lancio ufficiale dei processori Intel Core di dodicesima generazione per notebook, rinnova la piattaforma Intel vPro con l’obiettivo di offrire alla clientela gli strumenti giusti per massimizzare la produttività in qualsiasi contesto aziendale e lavorativo. Al centro del programma di rinnovamento di Intel vPro c’è proprio la dodicesima generazione di processori Intel Core che segna un salto in avanti generazionale davvero notevole.

La nuova evoluzione della piattaforma Intel vPro, con processori Intel Core di 12° generazione, punta ad offrire tutti gli strumenti necessari per gestire i flussi lavorativi in modo completo ed efficiente. Intel si è concentrata, in particolare, sulla sicurezza, tema sempre più centrale per quanto riguarda l’attualità del mondo informatico e lavorativo, sulla produttività, grazie anche all’upgrade prestazionale offerto dalle nuove soluzioni Intel Core, e sugli strumenti di collaborazione.

Intel vPro: una piattaforma pensata per il business

Grazie al supporto dei processori Intel Core di 12° generazione, la piattaforma Intel vPro si rinnova seguendo delle linee guida ben precise che rappresentano dei riferimenti assoluti per tutta la clientela aziendale di Intel. L’azienda sottolinea come le soluzioni Intel vPro siano pensate per il business adattandosi alle differenti esigenze dell’utenza. La sicurezza diventa sempre di più un tema chiave con la piattaforma di Intel che promette il massimo delle prestazioni con una completa protezione dei dati e delle informazioni.

Le nuove tecnologie di Intel, che ruotano intorno alle soluzioni Intel Core di 12° generazione che portano al debutto l’inedita architettura ibrida, permetteranno agli utenti Intel vPro di poter contare sulle risorse giuste per massimizzare la produttività, migliorare la collaborazione e il lavoro in team per sostenere la crescita delle proprie attività aziendali potendo contare su solide basi tecnologiche. La combinazione di tutte le novità che caratterizzano la piattaforma Intel vPro rappresenta la base di partenza per affrontare il futuro con le giuste risorse.

Un portfolio sempre più ricco e completo: più supporto per Chromebook e per gli “small business”

L’offerta di soluzioni Intel vPro è sempre più completa e articolata. La gamma di PC e workstation Intel vPro Enterprise viene ora integrata con nuove soluzioni, per sostenere le differenti esigenze dell’utenza. Tra le novità troviamo Intel vPro Enterprise for Chrome che punta ad arricchire l’esperienza d’uso degli utenti Chrome OS che avranno la possibilità di poter contare su Chromebook sempre più stabili, sicuri e prestazionali, in grado di soddisfare le differenti esigenze di business.

Da segnalare anche la nuova soluzione Intel vPro Essentials. Si tratta di un pacchetto dedicato agli “small business” che potranno sfruttare le soluzioni proposte da Intel per accedere a soluzioni tecnologiche necessarie per lo svolgimento e il miglioramento della propria attività e a funzioni dedicate ai business anche più ridotti. In questo modo, il portfolio di soluzioni Intel vPro diventa sempre più ricco e in grado di rispondere alle necessità della clientela, a prescindere dalla piattaforma software e dalla grandezza del business.

Sicurezza, produttività e futuro: le linee guida di Intel vPro

Come sottolineato in precedenza, l’evoluzione della piattaforma Intel vPro segue linee guida ben precise. La sicurezza è un parametro fondamentale. In questo caso, Intel ha migliorato le capacità della sua Threat Detection Technology per massimizzare la sicurezza andando a individuare con maggiore affidabilità tutte le possibili minacce anche grazie al supporto di Intel Hardware Shield. Sono state introdotte soluzioni di protezione specifiche e avanzate anche per Intel vPro Enterprise for Chrome.

Lato produttività, invece, la vera marcia in più è rappresentata dalla nuova architettura ibrida che rappresenta la base delle CPU Intel Core di 12° generazione “Alder Lake”. In questo caso, Intel propone una basta gamma di processori tra cui scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ci sono i processori per desktop (con la possibilità di puntare sulla serie T da consumo ridotto oppure su quella K per sfruttare l’overclock) ed anche soluzioni per mobile (con le serie U da 9 W e 15 W, la serie P da 28 W e la serie H da 45 W).

Le proposte di Intel vPro sono, inoltre, pensate per agevolare il passaggio a Windows 11, piattaforma software di riferimento per il futuro del settore tech, e per massimizzare la collaborazione tra lavoratori ibridi. Con un mondo del lavoro sempre più digitalizzato, infatti, le nuove soluzioni di Intel sono state sviluppate con l’obiettivo di offrire le risorse giuste per affrontare un nuovo approccio, destinato a diventare sempre più un riferimento.

Ecco l’elenco completo dei processori, per desktop e mobile (Chrome OS compreso), compatibili con la nuova evoluzione della piattaforma Intel vPro. Le CPU a disposizione sono di vario tipo e coprono le differenti esigenze dell’utenza partendo da soluzioni a basso consumo, come l’i5-1240u, e fino ad arrivare ai più potenti processori per desktop come i9-12900K.

Un salto generazionale notevole in termini di prestazioni

Il passaggio alla 12° generazione di processori Intel Core segna un importante passo in avanti prestazionale sia rispetto all’11° generazione di Intel Core per Intel vPro che rispetto alle proposte della serie AMD Ryzen. I dati forniti da Intel chiariscono come il salto prestazionale sia notevole e completo in diversi contesti di utilizzo delle nuove soluzioni Intel Core.

Per quanto riguarda il settore dei notebook “Thin and Light” da 28 W, ad esempio, Intel sottolinea un salto in avanti prestazionale fino al +27% per il Core i7 di 12° generazione rispetto al suo predecessore di 11° generazione. L’incremento prestazionale garantito dalle nuove CPU di Intel rispetto alle proposte di AMD (in particolare il Ryzen 7 Pro 5850U) arriva fino al 41%.

Lato desktop (con soluzioni da 65 W) si registra un ulteriore passo in avanti. Il confronto Core i9 di 12° generazione con Core i9 di 11° generazione comporta un passo in avanti fino a +21%. Anche in questo caso, il confronto con le proposte di AMD certifica le eccellenti prestazioni delle soluzioni Intel vPro. I dati forniti dall’azienda confermano, infatti, un miglioramento prestazionale che arriva fino al +44% rispetto al Ryzen 7 5700G.

Passi in avanti sostanziali arrivano anche per le soluzioni enterprise per Chromebook. In questo caso, infatti, si registra un incremento delle prestazioni fino al +48% per quanto riguarda il confronto tra Core i7 di 12° generazione e una soluzione analoga di 11° generazione. Il confronto con AMD (in particolare il Ryzen 3700C) si traduce in prestazioni più che doppie con le soluzioni Intel per Chromebook che arrivano ad essere 2,11 volte più veloci.

Supporto completo a tutti i form factor

La piattaforma Intel vPro punta anche sulla versatilità. L’incremento delle prestazioni e della sicurezza, infatti, viene trasportato su tutte le varie evoluzioni del mondo tecnologico grazie al supporto completo a tanti form factor differenti in modo da offrire il pieno supporto a tutte le necessità della clientela. Gli OEM che propongono soluzioni Intel vPro hanno, infatti, la possibilità di sfruttare al massimo le soluzioni proposte dall’azienda.

Complessivamente, infatti, sono in arrivo più di 150 design differenti per le soluzioni Intel vPro andando a coprire, in modo completo, tutte le tipologie di form factor che caratterizzano l’universo PC, con supporto sia alle soluzioni Windows che a quelle Chrome OS. In questo modo, per la clientela sarà facile individuare il prodotto più in linea con le esigenze del proprio business.

