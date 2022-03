Amazon ripropone in offerta tutte le sue Fire TV Stick, le chiavette per trasformare in smart TV qualsiasi TV o schermo dotati di ingresso HDMI, e sconta anche i suoi lettori di e-book della serie Kindle.

L’offerta più interessante riguarda indubbiamente la Amazon Fire TV Stick 4K Max, proposta a circa la metà del prezzo di listino che parla di 64.99€.

La Fire TV Stick 4K Max a 39.99€ è da acquistare

Le Fire TV Stick vengono riposizionate a partire dai 22.99€ del modello base, Fire TV Stick Lite, per arrivare ai 39.99€ del modello di punta, Amazon Fire TV Stick 4K Max, unica del lotto ad offrire il supporto al Wi-Fi 6.

A soli 2€ in più della Fire TV Stick Lite viene proposta la Fire TV Stick “normale” che gode di migliorie riguardanti il telecomando (che, rispetto alla sorella minore, ha anche i tasti per il controllo del volume) e guadagna il supporto al Dolby Atmos. Tra i due modelli di base, vi consigliamo sicuramente la normale.

Di seguito tutte le offerte:

Anche i Kindle in sconto

Amazon propone a prezzi molto interessanti anche i suoi lettori di e-book della serie Kindle: tra le offerte, vi segnaliamo il Kindle Paperwhite Signature Edition da 32 GB, con ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, proposto con 30€ di sconto.

Di seguito tutte le offerte:

