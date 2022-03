Aqara ha annunciato la nuova serratura intelligente Smart Door Lock A100 Zigbee che integra tecnologie di autenticazione avanzate e il supporto per i principali protocolli di automazione della smart home.

Caratteristiche della serratura intelligente Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee

Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee si distingue per il design moderno ed elegante e include il supporto per Apple HomeKit e Google Assistant, consentendo agli utenti di sbloccare la porta o controllare se è chiusa chiedendo ai rispettivi assistenti virtuali.

Tuttavia la serratura smart di Aqara supporta anche Apple Home Key, la funzionalità basata su NFC introdotta con iOS 15, grazie alla quale gli utenti possono aprire la porta semplicemente posizionando il proprio iPhone o Apple Watch vicino alla serratura, inoltre è possibile proteggere le proprie chiavi con Face ID, Touch ID o una password nell’app Wallet.

Altre funzionalità per garantire la sicurezza della serratura includono il blocco automatico dopo la chiusura della porta, il touchpad anti-peep, l’avviso di porta aperta e 18 mesi di durata della batteria integrata, inoltre la serratura dispone anche di uno scanner di impronte digitali 3D ad alta efficienza.

Un’altra caratteristica degna di nota è la possibilità di impostare password usa e getta per l’accesso sporadico da parte di familiari, ospiti o fornitori di servizi, le quali possono anche essere configurate per funzionare in giorni e orari specifici.

Disponibilità e prezzi della serratura intelligente Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee

La serratura intelligente Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee debutterà in Malesia e Singapore e successivamente nei paesi del sud-est asiatico e del Medio Oriente entro la fine dell’anno. Al momento la società non ha comunicato prezzi e disponibilità in altri mercati.

Leggi anche: Migliori serrature smart del mese: ecco i nostri consigli