In occasione del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, l’azienda cinese Lenovo ha presentato una nutrita line-up di notebook, convertibili e tablet: si spazia dagli ultraleggeri che non rinunciano a nulla fino ai prodotti Chromebook per chi non troppe pretese, passando per il primo portatile al mondo ad integrare l’ultimo processore ARM di Qualcomm con connettività 5G. Insomma, Lenovo ha una risposta per tutte le esigenze, da chi utilizza il proprio PC per lavorare in mobilità a chi desidera un prodotto adatto al gaming ma anche al proprio budget. Non ci resta che alzare su tutte le novità presentate da Lenovo.

ThinkPad X1 Extreme: prestazioni estreme per utenti esigenti

Il portatile più potente di Lenovo, il ThinkPad X1 Extreme, è stato aggiornato alla quinta generazione: giusto in tempo per la presentazione al MWC 2022. La scocca rimane delle stesse dimensioni della precedente generazione, con l’iconica colorazione nera, ma c’è la possibilità di optare per una finitura in fibra di carbonio. Chi guarda alla sostanza delle cose, oltre che all’estetica, non rimarrà certamente deluso grazie ai nuovi processori Intel Core i9 serie H e serie vPro di 12a generazione.

Accompagnano i processori Intel anche le ultime proposte di Nvidia per il comparto grafico: si parte dalla scheda Nvidia RTX 3050 Ti per arrivare alla Nvidia RTX 3080 Ti. Lo schermo da 15.6″ con rapporto di forma 16:10 ha una risoluzione Full-HD+ con refresh rate a 165 Hz e 500 nits di luminosità massima, ma sono disponibili anche opzioni per schermi con risoluzione Quad-HD+ e Ultra-HD+, tutti non touch. La memoria interna può essere configurata con un totale massimo di 8 TB grazie a due slot M.2 PCIe 4.0, mentre la scheda madre supporta fino a 64 GB di memoria RAM LPDDR5 SODIMM a 4800 MHz su due slot.

Sono presenti le certificazioni Dolby Vision e HDR400 per la visione di contenuti a schermo, mentre l’audio gode del Dolby Atmos per sfruttare al meglio gli altoparlanti sulla scocca. Ma non tutto è incentrato sulla fruizione o creazione di contenuti multimediali: con Dolby Voice algoritmi di intelligenza artificiale aiutano ad eliminare il rumore di sottofondo, così da essere sempre impeccabili durante una videoconferenza o una chiamata di lavoro. Completa la dotazione la connettività Wi-Fi 6E e il supporto per le reti 5G su alcuni modelli. Il nuovo ThinkPad X1 Extreme sarà disponibile a partire da giugno di quest’anno.

ThinkPad X13s: oltre 20 ore di autonomia

L’azienda cinese ha annunciato il primo portatile al mondo con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8cx di terza generazione: un device con chiusura a conchiglia dal peso di poco superiore ad 1 kg che predilige su tutto la sicurezza aziendale e l’autonomia. Non si tratta del primo portatile Lenovo costruito intorno ad un processore con architettura ARM, ma è il primo che si fregia del titolo di “ThinkPad“: gli utenti quindi troveranno l’iconico controller rosso TrackPoint sulla tastiera e la suite di servizi e funzionalità che rendono i prodotti della serie ThinkPad i preferiti dalle aziende, come fotocamera a infrarossi per Windows Hello, uno shutter meccanico per la fotocamera e Microsoft Pluton.

A bordo c’è Windows 11 Pro, il già citato Snapdragon 8cx Gen 3 e una configurazione tecnica di tutto rispetto: fino a 32 GB di memorie RAM LPDDR4X a doppio canale, 1TB di storage interno su SSD M.2 PCI 4.0, Wi-Fi 6 o 6E a seconda della versione e il supporto per le reti 5G, sia sub6 che mmWave. Ma quanto è potente il nuovo processore di Qualcomm? Giusto per dare un esempio, benchmark preliminari lo mettono al pari delle performance del Lenovo Yoga C740 dotato di processore Intel Core i5-10210U in modalità single-core, e con prestazioni paragonabili al Core i7-1165G7 dello Spectre X360 14 in modalità multi-core: rispetto a quest’ultimo, il processore Snapdragon 8cx G3 può vantare performance migliori, un consumo energetico inferiore, il supporto nativo alle reti 5G e la possibilità di essere always-on impattando al minimo sull’autonomia della batteria.

L’azienda dichiara infatti un’autonomia di 28 ore, che anche se lontana dall’utilizzo realistico di un portatile e ottenuta utilizzando misurazioni effettuate in condizioni da laboratorio, potrebbe tradursi in circa 20 ore di utilizzo misto: un vero record. Il display da 13.3″ ha un rapporto 16:10 e risoluzione Full-HD+, fino a 400 nits di luminosità e trattamento antiriflesso. Ai due altoparlanti Dolby si aggiungono tre microfoni e la suite Qualcomm Voice and Audio, così da rendere ThinkPad X13s il prodotto ideale per la produttività in mobilità. Il ThinkPad X13s sarà disponibile a partire da maggio 2022.

Lenovo IdeaPad Gaming 3i: giocare anche con budget limitato

La linea di portatili gaming economici di Lenovo si espande con i nuovi modelli IdeaPad Gaming 3i, con processori Intel di 12a generazione fino a Intel Core 17-12700H, e IdeaPad Gaming 3 con processori AMD Ryzen 7 6800H. A parte la scelta tra team Intel o AMD, i modelli presentano caratteristiche differenti, a partire dai display da 15.6″ con risoluzione Full-HD, aspetto 16:9 e 300 nits di luminosità; e display da 16″ con aspetto 16:10, risoluzione Quad-HD e 500 nits di luminosità. Entrambi i pannelli sono di tipo IPS con refresh rate di 165 Hz.

Altra differenza la fanno le memorie supportate e la componente grafica: i modelli Intel possono ospitare fino a 32 GB di memorie RAM DDR4 a 3200 MHz, mentre i modelli AMD avranno fino a 32 GB di memoria RAM DDR5 a 4800 MHz; per quanto riguarda la GPU, sui modelli Intel si potrà installare Intel Arc – le nuove schede grafiche Intel in arrivo nei prossimi mesi – oppure modelli Nvidia fino alla RTX 3060, mentre i portatili AMD si fermano alla Nvidia RTX 3050 Ti. L’autonomia non è il punto forte di questi prodotti, pensati per essere utilizzati con alimentatore connesso: la capacità della batteria di 45/60 Wh per la versione da 15″ e di 71 Wh per la versione da 16″ non permette infatti di giocare intensamente per più di una manciata d’ore. Lenovo IdeaPad Gaming 3i e 3 presentano doppio altoparlante con Nahimic audio, Wi–Fi 6, Bluetooth 5.0 e un buon numero di porte: una USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4 sulla versione Intel), due USB Type-A 3.2 Gen 1, una HDMI 2.0, Ethernet e jack audio con combo per l’utilizzo di headset gaming. I nuovi modelli della serie economica per il gaming di Lenovo saranno disponibili a partire da maggio 2022.

Lenovo IdeaPad Flex 5i, Flex 5 e Duet 5i: a tutto tondo per la fascia media

La famiglia di convertibili Lenovo migliora l’ergonomia e punta tutto sulla flessibilità, sia per i componenti che per l’utilizzo dei dispositivi. Lenovo IdeaPad Flex 5i e Flex 5 sono lo stesso dispositivo ma declinato con componenti hardware differenti: sulla serie Flex 5i troviamo infatti processori Intel Core i7-1255U, i5-1235U e i3-1215U di 12a generazione; mentre su Flex 5 abbiamo processori AMD Ryzen 7 5700U, Ryzen 5 5500U e Ryzen 3 5300U. Da come si evince, si tratta di processori pensati appositamente per l’utilizzo in mobilità, con un TDP più basso che gli consente di risparmiare energia, pur presentando performance discrete quando c’è l’esigenza di “spingere sul pedale”. Chi invece non ha bisogno di ulteriore potenza può anche considerare la versione Flex 5i con a bordo il processore Intel Pentium 8505.

I modelli Intel sono dotati di grafica Intel Iris Xe MAX, mentre c’è la grafica AMD Radeon per i modelli con processori Ryzen. Entrambi i portatili presentano fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR4X e 1 TB di memoria interna su SSD M.2. Ci sono versioni con schermo IPS da 14″ con risoluzione 2.2K (2240 x 1400 pixel), Full-HD (1920 x 1200 pixel) e con schermo IPS da 16″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) e Full-HD (1920 x 1200 pixel). L’IdeaPad Flex 5i inoltre presenta anche una versione dotata di schermo OLED da 14″ con risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel), con il 100% di copertura della gamma DCI-P3. Tutti gli schermi sono certificati da TÜV per le basse emissioni di luce blu. I portatili hanno una cerniera che gli permette di essere utilizzati in modalità tablet e supportano la stilus Lenovo E-color, presentano connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1 e hanno una buona dotazione di porte: una USB Type-C 3.2 Gen 2 (con supporto Thunderbolt 4 sui modelli Intel), due USB Type-A 3.2 Gen 1, una HDMI 1.4b, un lettore di schede 4-in-1 e jack audio. L’autonomia dichiarata dall’azienda è di 12 ore con supporto RapidCharge Boost: saranno disponibili a partire da maggio 2022.

Dai 2-in-1 si passa invece ad un vero e proprio tablet convertibile: Lenovo IdeaPad Duet 5i è dotato di schermo IPS da 12.35″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel), luminosità di 450 nits e rapporto 16:10, con il 96% di copertura della gamma colori DCI-P3. I processori disponibili sono Intel Core i7-1255U, Intel Core i5-1235U e Intel Core i3-1215U, oltre a Intel Pentium 8505. Qui manca l’opzione per la grafica Intel Iris, pertanto le prestazioni grafiche non sono una delle priorità; le configurazioni di memoria permettono di avere fino a 16 GB di memoria LPDDR4X e 1 TB di storage interno su SSD M.2. Nonostante lo spessore di 9,45 mm ed un peso di 809 grammi, IdeaPad Duet 5i offre fino ad 11 ore di autonomia con una tastiera che si connette fisicamente al dispositivo, ma che volendo può essere utilizzata anche tramite collegamento Bluetooth. C’è il Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, due speaker stereo con supporto Dolby Atmos e doppia fotocamera da 5 MP frontale e posteriore. La commercializzazione è prevista per giugno di quest’anno.

Lenovo ThinkBook 13s e ThinkBook 14s Yoga: convertibili con pochi punti deboli

Il ThinkBook 13s di quarta generazione è un laptop tradizionale dotato di schermo da 13.3″ con risoluzione Full-HD o Quad-HD e rapporto di forma 16:10 per una migliore produttività. C’è il supporto Dolby Visione e schermo opaco, così come la possibilità di optare per un pannello con supporto touch. Il cuore del sistema è il processore Intel Core di 12a generazione con grafica integrata Intel Iris Xe, che unito a 32 GB di memoria RAM LPDDR5 a 4800 MHz e la capacità massima di 1 TB di storage per l’archiviazione con slot M.2, rendono questo prodotto estremamente bilanciato. È presente la ricarica rapida RapidCharge a 65 Watt, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, mentre la dotazione porte comprende due Thunderbolt 4, una USB-A, una HDMI, jack audio e Novo Hole.

Per la categoria 2-in-1 invece troviamo la seconda generazione del ThinkBook 14s Yoga, che si caratterizza per una cerniera a 360° che consente di ribaltare completamente lo schermo, abilitando l’utilizzo del portatile in modalità tablet. Lo schermo da 14″ con risoluzione Full-HD copre il 100% della gamma colori sRGB, e c’è il supporto per due SSD M.2 fino ad un massimo di 1 TB di memoria interna l’uno. La gamma di processori Intel Core di 12a generazione comprende i modelli con grafica integrata Intel Iris Xe e si può espandere la memoria RAM DDR4 fino a 40 GB. Connettività completa con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, e dotazione porte di tutto rispetto: una Thunderbolt 4, una USB Type-C 3.1 Gen 2, due USB Type-C 3.1, una HDMI 2.0, jack audio e ingresso per MicroSD. Entrambi i portatili saranno disponibili a partire da aprile.

Portatili e tablet Chromebook: perfetti per DAD e longevità a lungo termine

Lenovo ha anche presentato tre prodotti basati su Chrome OS, il sistema operativo di Google che spopola nel settore educational ma che si presta molto anche all’utilizzo del Web 2.0 – con il Web3 che avanza, tra criptovalute e NFT – dove tutto ciò che facciamo, o almeno la maggior parte, è a portata di mano sul cloud. I tre dispositivi sono IdeaPad Flex 5i, IdeaPad Flex 3i e Lenovo Duet 3: i primi due sono portatili tradizionali con apertura fino a 180°, mentre l’ultimo è il successore del famoso Lenovo Duet 2 che ha spopolato come tablet economico tuttofare circa due anni fa.

Nonostante si tratti di un Chromebook, che nell’immaginario collettivo è un dispositivo a basse performance e destinato ad un uso molto basilare, il modello Flex 5i presenta ottime caratteristiche tecniche con processori Intel di 12a generazione, schermo Full-HD da 15.6″ con rapporto 16:10, 8 GB di memoria RAM, 512 GB di memoria interna e una fotocamera Full-HD. Il modello Flex 3i invece presenta un più modesto processore Intel Pentium N6000, 8 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria eMMC e una fotocamera HD. Il modello Flex 5i sarà disponibile da giugno, mentre per il modello Flex 3i basterà attendere maggio.

Il Lenovo Duet 3 invece riprende la formula vincente del Duet ma migliora design e caratteristiche tecniche: a bordo ora c’è il processore Qualcomm Snapdragon 7c Gen2, 4/8 GB di memoria RAM e 64/128/256 GB di memoria interna. Lo schermo ora è da 11″ di diagonale con risoluzione 2K e rapporto 5:3, con supporto per input touch e stilus. Rimane la cover magnetica con stand integrato e la tastiera che può essere messa da parte per consentire l’uso del Duet 3 come un normale tablet, grazie anche al supporto nativo per le app Android su Chrome OS. Il Duet 3 sarà disponibile a partire da maggio 2022.

Potrebbe interessarti: Huawei MateBook X Pro, MateBook E, MateStation X e PixLab X1 ufficiali al MWC 2022