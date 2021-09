HP annuncia la nuova line-up di dispositivi per accogliere Windows 11 al meglio

HP annuncia quest’oggi la sua line-up dedicata ai nuovi dispositivi Windows 11 e ai nuovi display e accessori. Tra le novità troviamo laptop, PC desktop, tablet PC e All-in-One, ma anche un paio di monitor: andiamo a scoprire tutto.

HP annuncia tante novità per accogliere Windows 11 come si deve

HP Spectre x360 e ENVY 34 All-in-One

Partendo da un laptop abbiamo HP Spectre x360 16 2-in-1, disponibile in due particolari colorazioni (Nightfall Black e Nocturne Blue): si tratta di un prodotto pensato per vari utilizzi, lavorativi ma non solo, grazie all’ampio schermo da 16 pollici UHD+ OLED (con VESA True Black HDR) con videocamera integrata da 5 MP (compatibile con Windows Hello) con indicatore di utilizzo a schermo (per maggiore sicurezza); per le videochiamate è disponibile anche HP GlamCam, che mette a disposizione Beauty Mode (per piccoli ritocchi a pelle e altri dettagli), correzione della luce e non solo.

Dal punto di vista tecnico abbiamo un processore Intel Core i7 di 11a generazione, accompagnato da NVIDIA GeForce RTX 3050, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e una batteria in grado di reggere fino a 17 ore di utilizzo.

Per i creator la casa annuncia HP ENVY 34 All-in-One, un PC desktop con ampio schermo 21:9 5K (98% DCI-P3), il primo al mondo con fotocamera magnetica staccabile (con tecnologia binning da 16 MP, sensore da 2 μm e compatibilità con HP Enhanced Lighting). A bordo abbiamo fino a un Intel Core i9 S-series di 11a generazione con 8 core e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, ma anche il supporto Thunderbolt 4 e pad di ricarica wireless integrati.

Novità anche per tablet e monitor da HP

HP ha presentato quest’oggi anche HP 11 Tablet PC, un prodotto sottile e leggero pensato per l’uso in mobilità e la produttività in movimento. Dotato di una fotocamera rotante da 13 MP, non si tira indietro neanche nelle video call più impegnative. Si tratta del primo tablet PC con Windows 11 dell’azienda e arriva con l’opzionale HP Rechargeable Tilt Pen, il software HP Palette e Windows Ink.

HP Palette è uno spazio di lavoro digitale progettato per i creativi, che include PhotoMatch (tool di ricerca con riconoscimento facciale basato su IA), HP QuickDrop (per l’invio di immagini agli smartphone senza l’uso di cavi), Duet for HP (per collegare un secondo dispositivo in modo da estendere lo spazio di lavoro) e Concepts (per schizzi o modifiche rapide).

Per quanto riguarda i monitor, HP ha ufficializzato HP U32 4K HDR Monitor e HP M34d WQHD Curved Monitor: il primo mette disposizione un pannello da 31,5 pollici 4K HDR (99% sRGB e 98% DCI-P3) ideale per l’editing di foto e la creazione di immagini, il secondo un immersivo display da 34 pollici a risoluzione WQHD con speaker integrati per godersi il meglio dell’intrattenimento.

Altre novità Windows 11 targate HP

Tra gli altri dispositivi Windows 11 messi a disposizione da HP, tutti prodotti con plastica riciclata, certificati ENERGY STAR e avvolti in imballaggi riciclabili provenienti da fonti sostenibili, troviamo:

HP 14 inch Laptop PC : un PC portatile con display da 14 pollici, connettività 4G LTE, Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform, fino a 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria interna e fino a 15 ore di utilizzo

: un PC portatile con display da 14 pollici, connettività 4G LTE, Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform, fino a 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria interna e fino a 15 ore di utilizzo HP Pavilion All-in-One Desktop PC : un All-in-One con schermo da 27 pollici Full-HD o QHD, processori AMD Ryzen 5000 e webcam popup da 5 MP

: un All-in-One con schermo da 27 pollici Full-HD o QHD, processori AMD Ryzen 5000 e webcam popup da 5 MP HP All-in-One Desktop PC : All-in-One con processori AMD Ryzen 5000 o Intel pensato per le attività quotidiane

: All-in-One con processori AMD Ryzen 5000 o Intel pensato per le attività quotidiane HP Reversible Protective Sleeve: un accessorio per proteggere con stile i dispositivi da 14 o 15 pollici

Prezzi e uscita delle novità HP

HP non ha ancora comunicato i prezzi e le date di uscita per il mercato italiano, ma possiamo comunque dare un’occhiata alle informazioni relative a quello statunitense:

HP Spectre x360 16 2-in-1 Laptop – da ottobre 2021 a partire da 1639 dollari

HP ENVY 34 All-in-One Desktop PC – da ottobre 2021 a partire da 1999 dollari

HP 11 Tablet PC – da dicembre 2021 a partire da 599 dollari

HP 14 Laptop PC – da ottobre 2021

HP Pavilion All-in-One Desktop PC – da ottobre 2021 a partire da 799 dollari

HP All-in-On Desktop PC – da ottobre 2021 a partire da 749 dollari

HP U32 4K HDR Monitor – da ottobre 2021 a partire da 499 dollari

HP M34d WQHD Curved Monitor – disponibile da 529,99 dollari

HP Reversible Protective Sleeve – disponibile a 19,99 dollari

