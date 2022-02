Huawei annuncia, in occasione del Mobile World Congress 2022, il lancio di diversi nuovi dispositivi che vanno ad arricchire la gamma dell’azienda. Al debutto c’è il nuovo notebook Huawei MateBook X Pro, nuovo prodotto di punta della linea laptop dell’azienda, a cui si affianca il nuovo MateBook E, 2 in 1 con display OLED, e il nuovo PC all in one MateStation X.

Tra le novità della gamma Huawei c’è spazio anche per la nuova PixLab X1, prima stampante laser multifunzione dell’azienda. Il lancio ufficiale dei nuovi prodotti è l’occasione per Huawei anche di presentare il concetto del Super Device, una nuova soluzione sviluppata per lo Smart Office e per integrare al meglio tutti i dispositivi Huawei all’interno di un unico ecosistema. Vediamo le novità svelate da Huawei in occasione del Mobile World Congress 2022.

MateBook X Pro: è il nuovo laptop di punta di Huawei

Il nuovo Huawei MateBook X Pro è il notebook di punta dell’offerta di Huawei e il nuovo punto di riferimento della gamma Huawei MateBook. Si tratta di un device che, sottolinea l’azienda, è stato migliorato in modo completo rispetto al suo predecessore con aggiornamenti significativi sia in termini di design che per quanto riguarda l’applicazione di tecnologie innovative e la smart experience. Grazie al sistema Super Device, la connessione e la collaborazione con altri dispositivi Huawei diventerà ancora più semplice.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo MateBook X Pro presenta un Rear Colour FullView Display. Si tratta di un pannello touch con diagonale di 14.2 pollici e risoluzione di 3.1K con un ∆E medio < 1 (valore tipico) nella doppia gamma di colori P3 e sRGB. Il laptop presenta un rapporto schermo/corpo del 92.5% e può contare sulla certificazione TÜV Rheinland per l’accuratezza del colore.

Da notare che il display integra le funzioni Free Touch Gesture. Tramite i comandi touch è possibile accedere tramite gesture a funzioni avanzate come gli screenshot o la registrazione dello schermo, la regolazione della luminosità e del volume. Il MateBook X Pro presenta un peso di 1,38 chilogrammi, integrando anche il sistema Huawei Sound con sei altoparlanti.

MateBook E: 2 in 1 con display OLED per la massima produttività anche in mobilità

Ad arricchire la gamma di novità di Huawei c’è anche il nuovo Huawei MateBook E. Si tratta del primo laptop con display OLED di Huawei che viene proposto in una versione 2-in-1 pensata per un utilizzo in mobilità completo, combinando i vantaggi tipici dei notebook con quelli dei tablet. Il MateBook E presenta uno spesso di appena 7.99 mm e un peso di 709 grammi integrando il display OLED Real Colour FullView con luminosità di picco fino a 600 nit.

Dotato di sistema operativo Windows 11, il nuovo 2 in 1 di Huawei può contare sulla compatibilità con la seconda generazione di Huawei M-Pencil e sulla Smart Magnetic Keyboard, con touch pad integrato e kickstand posteriore regolabile su più livelli, che permette di massimizzare la protezione del dispositivo oltre che la produttività dell’utente che, all’occorrenza, potrà trasformare il tablet in un vero e proprio notebook.

MateStation X è il primo all-in-one di Huawei

La gamma di novità i Huawei per il Mobile World Congress 2022 include anche il primo desktop all-in-one dell’azienda. Si tratta del nuovo MateStation X, una soluzione caratterizzata da un design minimalista arricchito da una cerniera dinamica che consente di regolare l’angolo di elevazione dello schermo con un dito. Il nuovo all-in-one di Huawei può contare su di un display da 28.2 pollici di diagonale con risoluzione 4K+ e un’accuratezza del colore di ΔE ≤ 1.

Le cornici del display sono ridottissime e il rapporto schermo – vista è del 92%. Da notare che il display presenta uno strato antiriflesso e supporta il multi-touch fino a 10 punti, permettendo all’utente di adeguare l’utilizzo del PC alle proprie esigenze. Il PC presenta un design lineare, con uno spessore ridotto per lo schermo e una base poco ingombrante che rendere più semplice il posizionamento del dispositivo su qualsiasi scrivania.

PixLab X1: stampante multifunzione integrata con l’ecosistema Huawei

Huawei ha annunciato anche il lancio della sua prima stampante laser multifunzione. Si tratta della PixLab X1, una soluzione pensata sia per l’uso in ambito domestico che per i piccoli uffici. La stampante integra funzionalità come Pop-up Pairing, Tap to Print e Remote Printing che consentono un utilizzo ancora più “smart” grazie all’integrazione con i dispositivi mobili di Huawei. Da notare che la PixLab X1 è anche la prima stampante del settore a poter contare su di un cassetto per le cartucce toner in modo da offrire agli utenti la possibilità di semplificare la procedura di sostituzione.

Super Device: la nuova era della collaborazione tra dispositivi secondo Huawei

Il lancio dei nuovi prodotti, in occasione del Mobile World Congress 2022, segna anche il debutto del Super Device per lo Smart Office. Si tratta di una nuova soluzione sviluppata da Huawei per integrare al massimo hardware e software e migliorare la connettività e la collaborazione tra tutti i dispositivi Huawei supportati seguendo le linee guida rappresentate dalla Cross-Device Collaboration e dall’Ecosystem Integration.

A chiarire le caratteristiche del Super Device introdotto dall’azienda è Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG Italia, che sottolinea: “Il Super Device è un concetto che va oltre le singole funzionalità dei prodotti dell’ecosistema. Frutto dell’impegno degli ultimi anni di R&S, il Super Device è una soluzione che porta l’esperienza dei singoli device Huawei al massimo, per andare incontro alle rinnovate esigenze dei consumatori in diversi scenari di vita”.

Super Device punta a semplificare la collaborazione tra dispositivi, agevolando il trasferimento di file tra device grazie al drag and drop e permettendo di accedere ai file mobile direttamente dal desktop o dal laptop. Con questa soluzione, Huawei punta a trasformare tutti i dispositivi compatibili tra loro in un unico dispositivo grazie ad un ecosistema radicato e in grado di offrire prestazioni complete e senza limitazioni in ogni contesto.

Il Super Device è disponibile su PC Huawei tramite l’interfaccia di trascinamento del Super Dispositivo nel Centro di Controllo del PC. Ricorrendo alla funzione Pop-Up Pairing, inoltre, è possibile sfruttare l’accoppiamento immediato a tutti i dispositivi wireless, dagli auricolari a mouse e tastiera Bluetooth fino alle stampanti. Parte integrante del progetto è il Super Multi-tasking che permette di accedere allo smartphone direttamente utilizzando l’interfaccia utente del PC, semplificando il trasferimento con il drag and drop.

