Opera Crypto Browser è un nuovo browser disponibile per PC, Mac e dispositivi mobili dedicato agli entusiasti del Web3. Il punto focale di Opera Crypto Browser sono le tecnologie emergenti del Web 3.0: app decentralizzate, criptovalute, blockchain e wallet integrato. L’esperienza di navigazione invita tutta la comunità coinvolta in prodotti e progetti basati su tecnologia blockchain a guardare internet da un punto di vista differente.

Basato su Chromium, pronto per il futuro

La base software su cui Opera Crypto Browser è presa da Chromium, il progetto open source su cui si fonda Google Chrome: la differenza tra i due prodotti è che Google integra tecnologie e funzioni proprietarie in Chrome. Buona parte del lavoro di ingegnerizzazione riguarda l’utilizzo di app decentralizzate, o dApps, che arricchiscono l’esperienza di navigazione rispetto ad un tradizionale browser web come Firefox o Safari.

A questo si aggiunge una nutrita lista di funzionalità aggiuntive per la fruizione di contenuti, tra cui:

un calendario con i maggiori eventi in programma riguardo blockchain e criptovalute;

informazioni su NFT e comunità cripto;

contenuti educativi, podcast e video a tema Web3;

andamento prezzi criptovalute e gas fee;

news sul mondo della blockchain e airdrops.

Altro aspetto da non sottovalutare è la presenza di un wallet non-custodial per effettuare transazioni o il login alle dApps senza necessità di installare un’estensione di terze parti.

Un wallet non-custodial è da preferire rispetto ad uno custodial: gli unici padroni del portafoglio elettronico sono gli utenti, e in questo caso non c’è nessun intermediario. Ciò non preclude la possibilità di installare ed utilizzare un wallet differente, come Metamask: il browser di Opera è dotato di un selettore apposito.

Opera Crypto Browser: esperienza Web3 nativa e dApps

Il Web 3.0 promette di rivoluzionare l’approccio ad Internet decentralizzando servizi e contenuti dalle aziende che hanno costruito imperi su Internet, tra cui Facebook e Google. Lo sviluppo delle tecnologie blockchain serve da alternativa robusta e incentrata sulla privacy all’attuale status-quo del World Wide Web, ma non solo.

Grazie al livello di sicurezza messo in campo da quei servizi basati su blockchain, gli utenti Web3 hanno la possibilità di accedere in maniera più sicura a prodotti finanziari come:

DeFi: Decentralized Finance;

NFT: Non Fungible Tokens;

GameFi: gaming attraverso il metaverso.

Opera Crypto Browser è il culmine di un processo iniziato nel 2018, quando l’azienda implementò per la prima volta un wallet per criptovalute nel suo browser, anche per dispositivi mobili. Il browser è disponibile al download per computer Windows e Mac, o potete scaricarlo sul vostro smartphone Android; difficile prevedere se arriverà a breve una versione per dispositivi iOS, dato lo stretto controllo che Apple esercita sulla tecnologia utilizzata per i browser.

Ora la parola tocca a voi: da appassionati di blockchain e criptovalute cosa pensate di questo nuovo browser? Correrete a provarlo o vi sembra un’idea mediocre? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Potrebbe interessarti: Il 2021 delle criptovalute: fatti, misfatti e considerazioni