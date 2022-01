Il CES 2022 prosegue nonostante le difficoltà legate alla pandemia e Lenovo presenta tante novità per quanto riguarda notebook, PC, accessori e gaming. Abbiamo i ThinkPad Serie Z con la loro attenzione all’ambiente, i nuovi notebook ThinPad X1, l’All-In-One ThinkCentre M90a Pro, le rinnovate serie Lenovo Yoga, ThinkBook e Legion (quest’ultima per il gaming), ma anche monitor e accessori.

Andiamo a scoprire tutte le novità presentate dalla casa cinese durante il CES 2022 di Las Vegas.

Lenovo introduce i ThinkPad Serie Z con nuovo look e materiali riciclati

Partiamo dalla nuova Serie Z della gamma Lenovo ThinkPad, con la quale il produttore punta su un design all’avanguardia unito a materiali sostenibili. Parliamo più precisamente di Lenovo ThinkPad Z13 e Z16, che lasciano spazio a materiali come l’alluminio riciclato oppure l’ecopelle (nella variante Black): la sostenibilità si estende anche al packaging, realizzato interamente in bambù e canna da zucchero, e all’adattatore AC realizzato per il 90% con contenuto riciclato post-consumo.

I due notebook offrono processori AMD Ryzen PRO di prossima generazione (serie U o serie H), fino a 32 GB di RAM LPDD5 e schede grafiche dedicate AMD Radeon, e saranno dotati del processore di sicurezza Microsoft Pluton per una maggiore tranquillità lato chip-to-cloud con Windows 11. Lo schermo è 16:10 con un rapporto screen-to-body del 91,6% (OLED 2.8K su Z13) e 92,3% (OLED 4K su Z16), ed è accompagnato da una webcam Full-HD e un ForcePad tattile in vetro da 120 mm. La batteria è da 50 o 70 Whr e contribuisce a raggiungere un peso di 1,25 kg (Z13) e 1,97 kg (Z16).

Ecco prezzi e disponibilità comunicati al momento. I dettagli per il mercato italiano saranno diffusi successivamente.

Lenovo ThinkPad Z13 sarà disponibile da maggio 2022 a partire da 1549 dollari

Lenovo ThinkPad Z16 sarà disponibile da maggio 2022 a partire da 2099 dollari

Arrivano i nuovi portatili ThinkPad X1, ThinkCentre M90a Pro AIO e i monitor ThinkVision

I nuovi Lenovo ThinkPad X1 offrono processori Intel Core di dodicesima generazione e un efficace livello di sicurezza grazie a ThinkShield e alla tecnologia Computer Vision, capace di garantire un livello di privacy superiore e più smart.

ThinkPad X1 Carbon raggiunge la decima generazione, ThinkPad X1 Yoga la settima, mentre per il leggerissimo ThinkPad X1 Nano si tratta della seconda generazione. Offrono Intel Core 12th gen con opzioni Intel vPro, memorie LPDDR5 fino a 32 GB, nuovo design della tastiera, display OLED 2.8K o 4K da 13 o 14 pollici con Eyesafe, videocamera Full-HD, audio Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E e batterie da 57 Whr (Carbon e Yoga) o 49,6 Whr (Nano).

Lenovo svela inoltre ThinkCentre M90a Pro di terza generazione: a bordo dell’All-In-One processori Intel Core di dodicesima generazione (fino a i9 sulla piattaforma Q670 di Intel con tecnologia vPro), display QHD da 23,8″, fino a 64 GB di RAM DDR5 e una videocamera orientabile.

La casa cinese presenta poi i nuovi monitor ThinkVision serie P da 27 pollici, che possono includere come optional il Voice-over-IP Modular Stack con webcam e altoparlante. Precisamente si tratta di P27h-30 e P27q-30, entrambi a risoluzione QHD con DCI-P3 al 95%, sRGB al 99% e supporto HDR10. Il primo è progettato per l’ambiente di lavoro flessibile che richiede un collegamento rapido del portatile attraverso un docking monocavo: offre ricarica fino a 100 W, Ethernet, hub USB e capacità multischermo.

Ecco i prezzi (per ora indicativi) e le disponibilità dei suddetti prodotti:

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10a gen sarà disponibile da marzo 2022 a partire da 1639 dollari

Lenovo ThinkPad X1 Yoga 7a gen sarà disponibile da marzo 2022 a partire da 1749 dollari

Lenovo ThinkPad X1 Nano 2a gen sarà disponibile da aprile 2022 a partire da 1659 dollari

Lenovo ThinkCentre M90a Pro 3a gen sarà disponibile da maggio 2022 a partire da 1299 dollari

Lenovo ThinkVision P27q-30 e P27h-30 saranno disponibili da luglio 2022 a partire da rispettivamente 499 e 599 dollari

Lenovo ThinkVision VOIP Modular Stack sarà disponibile da giugno 2022 a un prezzo base di 39 dollari (soundbar) e 129 dollari (webcam)

Le novità Lenovo Yoga e i monitor Q27h-20, Q27q-20 e Q24i-20

Oltre all’X1 Yoga appena visto, Lenovo presenta al CES 2022 la gamma di laptop Yoga 2-in-1 di settima generazione. Comprende Lenovo Yoga 9i, flagship convertibile da 14 pollici, Lenovo Yoga 7i (in versione da 14 o 16 pollici) e Lenovo Yoga 6, modello eco-friendly da 13 pollici realizzato con materiali riciclati.

Il convertibile Lenovo Yoga 9i offre processore Intel Core i7-1260P di dodicesima generazione con scheda grafica Intel Iris X, un display touchscreen 4K, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di SSD Gen 4, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, con un peso di 1,48 kg e una batteria da 75 Whr con ricarica rapida. Yoga 7i mette a disposizione uno schermo LCD IPS 2.5K/2.8K, Intel Core i7-12700H fino alla dodicesima generazione (i7-1260P sul 14″), fino a 32 GB di RAM LPPDR5 (16 GB sul 14″) e batteria da 100 Whr o 70 Whr.

Il più compatto Lenovo Yoga 6 si ferma a un display IPS da 13,3″ Full-HD, accompagnato da processori fino ad AMD Ryzen 7 5700U con scheda grafica integrata AMD Radeon, fino a 16 GB di RAM LPDDR4x e batteria da 59 Whr.

Lenovo presenta anche i monitor Q27h-20, Q27q-20 e Q24i-20, progettati per praticamente ogni cosa, come la didattica a distanza, il lavoro da remoto o il gaming. Offrono pannelli da 27″ QHD o da 23,8″ Full-HD. Il modello di punta, Q27h-20, può essere “trasformato” in un hub di connessione per l’intrattenimento grazie a una pratica soluzione docking con cavo USB-C: grazie a quest’ultimo si può ricaricare il notebook eventualmente collegato con una potenza fino a 90 W.

La gamma Yoga si allarga infine con un tris di accessori: abbiamo i mouse Yoga Mobile, ultraportatile e dal basso profilo, e Yoga Performance, ergonomico, maneggevole e con tasti programmabili, ma anche con il caricabatterie multi-porta da 130 W Lenovo Go.

Ecco i prezzi e la disponibilità, anche se le informazioni potrebbero non essere definitive (quelle per il mercato italiano arriveranno più avanti):

Lenovo Yoga 9i sarà disponibile dal secondo trimestre 2022 al prezzo base di 1399 dollari

Lenovo Yoga 7i sarà disponibile dal secondo trimestre 2022 al prezzo base di 899 dollari (949 dollari per il 14″)

Lenovo Yoga 6 sarà disponibile dal secondo trimestre 2022 al prezzo base di 749 dollari

Lenovo Q27h-20 sarà disponibile da maggio 2022 al prezzo base di 349,99 dollari

Lenovo Q27q-20 sarà disponibile da maggio 2022 al prezzo base di 299,99 dollari

Lenovo Q24i-20 sarà disponibile da maggio 2022 al prezzo base di 199,99 dollari

mouse Yoga Mobile sarà disponibile da giugno 2022 al prezzo di 39,99 dollari

mouse wireless Yoga Performance sarà disponibile da giugno 2022 al prezzo di 39,99 dollari

caricabatterie multi-porta Lenovo Go 130 W sarà disponibile da aprile 2022 a 99,99 dollari

Arrivano anche nuovi Lenovo ThinkBook e ThinkCentre neo

Le novità del CES 2022 proseguono con la serie Lenovo ThinkBook e ThinkCentre neo, per le quali sono stati diffusi i prezzi e la disponibilità per il mercato statunitense:

Lenovo ThinkBook Plus di terza generazione con display primario 21:10 da 17,3″ a 120 Hz (3072x 1440 pixel) e LCD secondario a colori da 8″ (800 x 1280 pixel), processori Intel Core fino alla dodicesima generazione, grafica Intel Iris X, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, batteria da 69 Whr, penna digitale integrata con ColorKing Plus e librerie Pantone digitali, pulsante Smart Power con sensore d’impronte, videocamera Full-HD, altoparlanti Dolby Atmos sviluppati da Harman Kardon e Wi-Fi 6E. Prezzi : da maggio 2022 a partire da 1399 dollari

con display primario 21:10 da 17,3″ a 120 Hz (3072x 1440 pixel) e LCD secondario a colori da 8″ (800 x 1280 pixel), processori Intel Core fino alla dodicesima generazione, grafica Intel Iris X, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, batteria da 69 Whr, penna digitale integrata con ColorKing Plus e librerie Pantone digitali, pulsante Smart Power con sensore d’impronte, videocamera Full-HD, altoparlanti Dolby Atmos sviluppati da Harman Kardon e Wi-Fi 6E. : da maggio 2022 a partire da 1399 dollari Lenovo ThinkBook 13x di seconda generazione , Lenovo ThinkBook 14 di quarta generazione e Lenovo ThinkBook 16 di quarta generazione , con processori Intel Core fino alla dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, SSD fino a 2 TB, schermi da rispettivamente 13,3″, 14″ e 16″ (fino a 2,5K e 120 Hz), audio Dolby Atmos, batterie da 56 a 71 Whr. Prezzi : da aprile 2022 a partire da rispettivamente 1099 dollari, 839 dollari e 859 dollari

, e , con processori Intel Core fino alla dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, SSD fino a 2 TB, schermi da rispettivamente 13,3″, 14″ e 16″ (fino a 2,5K e 120 Hz), audio Dolby Atmos, batterie da 56 a 71 Whr. : da aprile 2022 a partire da rispettivamente 1099 dollari, 839 dollari e 859 dollari Lenovo ThinkCentre neo 70t , neo 50s e neo 30a 24 , con design elegante e minimalista, integrazione ThinkShield per la sicurezza, processori Intel Core fino alla dodicesima generazione, fino a 128 GB di RAM DDR5, grafica Intel Irix X (o NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti su 70t) e alimentatori fino a 750 W. Prezzi : da marzo 2022 a partire da 799 dollari (50s) e 1069 dollari (30a 24), ancora da annunciare quelli di 70t

, e , con design elegante e minimalista, integrazione ThinkShield per la sicurezza, processori Intel Core fino alla dodicesima generazione, fino a 128 GB di RAM DDR5, grafica Intel Irix X (o NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti su 70t) e alimentatori fino a 750 W. : da marzo 2022 a partire da 799 dollari (50s) e 1069 dollari (30a 24), ancora da annunciare quelli di 70t accessori: zaino monospalla ThinkBook Plus di terza generazione (da aprile 2022 a 39,99 dollari), mouse ThinkBook Wireless Mobile (da aprile 2022 a 39,99 dollari) e mouse ThinkBook Wireless Performance (da aprile 2022 a 39,99 dollari).

Le novità per il gaming: i notebook Lenovo Legion sono affiancati da monitor e accessori

Passiamo infine alle novità Lenovo Legion, ossia quelle dedicate al gaming. La casa cinese presenta nuovi notebook, ma anche monitor e mouse: ecco le principali caratteristiche, i prezzi e le date di uscita previste per il mercato statunitense:

Lenovo Legion 5i Pro e 5 Pro , Lenovo Legion 5i e 5 : notebook da gaming con Windows 11, processori AMD Ryzen di nuova generazione o Intel Core di dodicesima generazione (fino a i9-12900H), schede grafiche NVIDIA GeForce RTX (fino a RTX 3070 Ti), display da 16″ WQHD+ IPS (5i Pro e 5 Pro), 15″ WQHD IPS (5i e 5), fino a 32 GB di RAM DDR5 e batterie fino a 80 Whr. Prezzi : Legion 5i Pro da febbraio 2022 da 1569,99 dollari, Legion 5 Pro da aprile 2022 da 1429,99 dollari, Legion 5i da febbraio 2022 da 1199,99 dollari, Legion 5 da aprile 2022 da 1129,99 dollari

e , e : notebook da gaming con Windows 11, processori AMD Ryzen di nuova generazione o Intel Core di dodicesima generazione (fino a i9-12900H), schede grafiche NVIDIA GeForce RTX (fino a RTX 3070 Ti), display da 16″ WQHD+ IPS (5i Pro e 5 Pro), 15″ WQHD IPS (5i e 5), fino a 32 GB di RAM DDR5 e batterie fino a 80 Whr. : Legion 5i Pro da febbraio 2022 da 1569,99 dollari, Legion 5 Pro da aprile 2022 da 1429,99 dollari, Legion 5i da febbraio 2022 da 1199,99 dollari, Legion 5 da aprile 2022 da 1129,99 dollari monitor Lenovo Legion Y25-30 : 24,5″ Full-HD IPS DisplayHDR 400 certificato VESA, sRGB al 99%, 240 Hz di refresh rate. Prezzo : da maggio 2022 da 339,99 dollari

: 24,5″ Full-HD IPS DisplayHDR 400 certificato VESA, sRGB al 99%, 240 Hz di refresh rate. : da maggio 2022 da 339,99 dollari monitor Lenovo G27qe-20 e G24qe-20 : fino a 100 Hz di refresh (110 con overclock), prodotti per il giusto equilibrio tra studio, lavoro e gioco. Prezzi : da marzo 2022 da 299,99 dollari

e : fino a 100 Hz di refresh (110 con overclock), prodotti per il giusto equilibrio tra studio, lavoro e gioco. : da marzo 2022 da 299,99 dollari accessori: mouse wireless Legion M600S (da maggio 2022 a 84,99 dollari), mouse Legion 300S RGB (da maggio 2022 a 29,99 dollari)

