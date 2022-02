Il successo della gamma iPhone 13 ha spinto i ricavi di Apple nel corso del 2021. La casa di Cupertino ha chiuso il 2021 con ottimi risultati finanziari andando a rafforzare, ancora di più, il suo ruolo di riferimento assoluto del mercato smartphone. La conferma ulteriore in merito agli ottimi risultati ottenuti dagli iPhone di Apple lo scorso anno arriva da un’analisi di Counterpoint Research.

I dati raccolti dall’istituto, infatti, confermano Lo straordinario successo registrato da Apple con i suoi iPhone 13. L’azienda è riuscita a registrare ricavi da record. Con i suoi iPhone, infatti, Apple si avvicina a coprire il 50% dei ricavi ottenuti da tutto il mercato smartphone nel corso del 2021. Il salto in avanti rispetto agli ultimi anni, in termini di ricavi derivanti dalle vendite di iPhone, è davvero notevole. La diretta concorrenza, a partire da Samsung, è nettamente più indietro. Ecco i dati completi.

Apple domina il mercato smartphone con i suoi iPhone: ricavi da record

Nel corso del 2021, Apple ha registrato 196 miliardi di dollari di ricavi dalle vendite dei suoi iPhone. Il dato in questione rappresenta una crescita del +35% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2020, anno pesantemente condizionato dalla pandemia, chiuso con 146 miliardi di dollari di ricavi. Da notare che Apple, grazie a questo risultato, copre il 44% dei ricavi complessivi del mercato smartphone che ha fatto registrare un totale di 448 miliardi di dollari di ricavi nel corso del 2021.

Oltre ad un netto aumento dei ricavi (passati da 146 a 196 miliardi di dollari su base annua), Apple registra una netta crescita della percentuale di incidenza dei suoi ricavi sul totale di ricavi del settore smartphone. Nel 2020, infatti, le vendite di iPhone hanno generato il 38% delle entrate del settore. La crescita su base annua è di 6 punti percentuale. Nel 2019, invece, Apple si fermò al 35%.

Nella sua indagine, Counterpoint Research sottolinea come Apple abbia registrato una crescita del 14% del prezzo medio di vendita dei suoi iPhone che ha raggiunto il valore record di 825 dollari nel corso del 2021. Da notare, inoltre, che Apple ha registrato una crescita del suo market share anche in mercati “emergenti” come l’India, il Brasile, la Thailandia e il Vietnam.

Nel corso dei prossimi anni, questi mercati potrebbero garantire un ulteriore passo in avanti dell’inarrestabile processo di crescita dell’azienda di Cupertino, destinata a vendere sempre più iPhone, aumentando sia le entrate derivanti dalle vendite dei suoi smartphone che, molto probabilmente, anche il prezzo medio di vendita.

Seconda posizione per Samsung ma con un divario enorme

Alle spalle di Apple, nettamente più indietro, c’è Samsung. L’azienda coreana deve “accontentarsi” di 72 miliardi di dollari di ricavi dalla vendita dei suoi smartphone Galaxy. Per Samsung si tratta di una crescita su base annua del +11% con un dato che, di fatto, ritorna ai valori pre-pandemia (73 miliardi di dollari). Da segnalare, inoltre, che Samsung registra anche una crescita del +5% del prezzo medio di vendita dei suoi smartphone che, nel 2021, risulta essere pari a 263 dollari.

Nella Top 5 della classifica dei ricavi derivanti dalla vendita di smartphone troviamo OPPO, che si ferma a 37 miliardi di dollari (il dato include anche le vendite di OnePlus), Xiaomi, con 36 miliardi, e vivo, con 34 miliardi. La restante parte del mercato, considerando tutti gli altri produttori non citati in precedenza, raccoglie 73 miliardi di dollari di ricavi registrando una netta contrazione rispetto ai dati dello scorso anno (99 miliardi di dollari).

Questo dato conferma come il mercato smartphone stia, progressivamente, riducendo il numero di competitor in grado di raggiungere risultati di vendita di alto livello. Alle spalle del duo composto da Samsung e Apple, infatti, si è oramai definito il gruppo composto dai tre brand cinesi OPPO, vivo e Xiaomi che lasciano sempre meno spazio ad altre aziende. Staremo a vedere se il 2022 confermerà questo trend oppure se qualche altro marchio riuscirà a migliorare la sua posizione sul mercato, avvicinandosi alla Top 5 che, ad oggi, sembra essere oramai consolidata.

