Windows 11 Pro richiederà un account Microsoft per completare il setup: una novità per l’azienda di Redmond che non aveva mai richiesto agli utenti “Pro” un proprio account per poter configurare la versione di Windows.

Windows 11 Pro richiederà un account Microsoft per il setup

L’account Microsoft è infatti richiesto per le versioni Home da Windows 10, mentre nelle versioni Pro era possibile configurare un proprio account personale senza utilizzare un account Microsoft.

La modifica appare nell’ultimo changelog rilasciato da Microsoft per la build 22557 di Windows 11 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), nel quale viene indicata la richiesta di utilizzare un account Microsoft per la prima configurazione del PC; questo sarà applicato solamente alle configurazioni dei computer per uso personale, mentre nel caso di versioni aziendali sarà ancora possibile utilizzare l’account aziendale, per l’appunto.

In ogni caso, dopo la configurazione iniziale, sarà comunque possibile rimuovere il proprio account Microsoft all’interno delle impostazioni.

Altra richiesta in fase di prima configurazione è una connessione ad internet funzionante, in quanto Microsoft dovrà verificare l’account inserito.

Sembra comunque che questa novità non sia prossima all’arrivo su grande scala, essendo stata introdotta al momento nel canale per sviluppatori. Sarà però probabilmente integrata in un prossimo aggiornamento di Windows 11.

Leggi anche: Come abilitare il tema scuro su Windows 11