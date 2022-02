Circa un mese fa WhatsApp ha iniziato a testare la funzionalità che consente di ascoltare i messaggi vocali anche mentre ci si trova in una chat diversa. Oggi l’azienda sta distribuendo una versione migliorata di questa funzionalità per tutti gli utenti iOS, inoltre WhatsApp beta UWP introduce le scorciatoie per le emoji.

Il lettore audio di WhatsApp è in rilascio per tutti gli utenti iOS

La versione 22.4.75 dell’app WhatsApp consente a chi possiede un iPhone di riprodurre messaggi vocali e file audio al di fuori delle chat grazie a un lettore audio, una possibilità che si aggiunge ad altre importanti funzionalità introdotte poche settimane fa, come la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione di un messaggio vocale, nonché di ascoltare il messaggio prima di inviarlo.

La versione 22.2.75 di WhatsApp introduce anche un’altra novità su iOS 15. Quando un utente riceve una notifica WhatsApp, l’app ora mostra la foto del profilo del mittente sulla schermata di blocco, come già accade per Twitter e Slack.

Inoltre questa versione aggiunge il supporto migliorato per la modalità Focus, grazie alla quale si possono ancora ricevere messaggi da utenti selezionati anche quando la modalità è attiva.

Per verificare se le nuove funzionalità sono disponibili per il vostro account è sufficiente aggiornare WhatsApp all’ultima versione tramite App Store.

WhatsApp beta UWP 2.2206.1.0 introduce le scorciatoie emoji

Quando si digitano parole chiave specifiche precedute dai due punti, WhatsApp ora mostra i relativi suggerimenti di tutte le emoji relative alla parola chiave. Questa funzionalità è già disponibile su WhatsApp Web/Desktop da molto tempo, ma mancava nella versione UWP.

Le modifiche sono disponibili per tutti i beta tester che utilizzano l’ultima versione di WhatsApp beta UWP. La funzionalità è già abilitata per tutti, quindi basta aggiornare WhatsApp beta tramite Microsoft Store.

