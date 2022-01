Al momento, quando si riproduce una nota vocale nell’app WhatsApp e si passa a un’altra chat la riproduzione si interrompe, con la nota vocale che viene poi riprodotta in sottofondo.

Proprio ieri abbiamo parlato del player di note vocali globale in fase di sviluppo su WhatsApp beta per Android, che oggi arrivano alcune novità per gli utenti dell’app beta su iOS.

Le note vocali di WhatsApp verranno riprodotte in background

Il riproduttore di note vocali di WhatsApp consente agli utenti di continuare ad ascoltare i loro messaggi vocali anche se aprono un’altra chat, in quanto continuano a essere riprodotti in background.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma ora è disponibile per i beta tester che utilizzano dispositivi iOS.

Una volta che l’utente riproduce una nota vocale e passa alla schermata iniziale di Whatsapp o in una chat diversa, in alto verrà visualizzato il lettore dedicato che offrirà le opzioni pausa, ripristino ed eliminazione del contenuto. Non è noto se il lettore di note vocali interrompe la riproduzione quando l’utente passa a un’app diversa.

La versione beta 22.1.72 di Whatsapp per iOS ha ricevuto il player globale dei messaggi vocali che verrà distribuito anche ad alcuni dei beta tester di Whatsapp Business.

Per il resto, WhatsApp per iOS presto mostrerà l’immagine profilo nelle notifiche, con la versione Desktop beta che ha appena aggiunto le nuove opzioni sulla privacy.

