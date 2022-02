Periodo di grandi novità per quanto riguarda Sky: dopo l’abbandono dei canali Mediaset Premium e l’arrivo del canale lineare Sky Cinema 4K, è finalmente il momento del debutto dei contenuti Peacock. L’esordio della piattaforma, nell’aria da qualche mese, è ufficiale dal mese scorso, ma ora è arrivato il momento di accoglierla concretamente.

Peacock arriva su Sky e NOW: debutto il 15 febbraio 2022

Sky e NBCUniversal annunciano l’arrivo di Peacock per i clienti Sky e NOW senza costi aggiuntivi. La nota piattaforma continua la sua espansione in Europa, dopo lo sbarco in Germania, Regno Unito, Irlanda e Austria. Da domani, 15 febbraio 2022, tutti gli abbonati Sky e quelli NOW con Pass Entertainment potranno accedere a una ricca proposta di produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali.

“Siamo felici di poter affiancare alle tante produzioni Sky Original i contenuti di Peacock e ampliare così l’offerta di Sky e NOW arricchendola di serie cult, show e film disponibili on demand per i nostri clienti“, ha commentato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. “Con Peacock offriremo non solo i grandi successi targati NBCUniversal – titoli internazionali apprezzati in tutto il mondo – ma anche nuovi Peacock Originals, a partire dall’atteso Bel-Air prodotto da Will Smith“.

Peacock continuerà ad arricchirsi nel corso dei mesi con i migliori contenuti NBCUniversal e non solo. Tra i numerosi titoli disponibili ora o in arrivo nei prossimi mesi troviamo:

Peacock Originals come Bayside School, Girls5eva – La rivincita delle pop star, Rutherford Falls – Amici per la vita, Bel-Air ; in arrivo prossimamente The Girl in the Woods – La porta del terrore, MacGruber – Eroe improbabile, Joe vs Carole, The Resort.

come Bayside School, Girls5eva – La rivincita delle pop star, Rutherford Falls – Amici per la vita, ; in arrivo prossimamente The Girl in the Woods – La porta del terrore, MacGruber – Eroe improbabile, Joe vs Carole, The Resort. le serie TV e gli show più amati come The Office , 30 Rock, Parks and Recreation, Colombo, Superstore , The Mindy Project, Difficult People, Will & Grace, Bates Motel, Mr. Robot , Grimm, High School Team, Five Bedrooms, The Bold Type, Al passo con i Kardashian, Real Housewives di New York, Real Housewives di Beverly Hills e Sotto Coperta: Mediterraneo.

e gli più amati come , 30 Rock, Parks and Recreation, Colombo, , The Mindy Project, Difficult People, Will & Grace, Bates Motel, , Grimm, High School Team, Five Bedrooms, The Bold Type, Al passo con i Kardashian, Real Housewives di New York, Real Housewives di Beverly Hills e Sotto Coperta: Mediterraneo. film tra i quali Apollo 13, Jason Bourne, Cattivissimo Me, Cinquanta sfumature di nero, Il gladiatore, Minions, Pets – Vita da animali, Blues Brothers – Il mito continua, Beethoven, Ted e Il Grinch.

Chi può vedere Peacock su Sky e NOW e come

Peacock sarà incluso dal 15 febbraio 2022 per tutti i clienti Sky con pacchetto Sky TV e per i clienti NOW con Pass Entertainment. I contenuti saranno accessibili solo on demand su decoder My Sky e Sky Q (anche con comandi vocali) e in mobilità sulla piattaforma Sky Go. Non è previsto nessun nuovo canale lineare.

Il lancio in Italia precede di qualche settimana quello in Svizzera, che permetterà di raggiungere quasi 20 milioni di clienti Sky in Europa.

