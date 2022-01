Il pacchetto Sky Cinema è protagonista di un’altra importante novità in questo primo mese dell’anno. Dopo la notizia dell’addio ai canali Mediaset Premium, bilanciata dall’arrivo dei contenuti Peacock nelle prossime settimane, tra qualche giorno sarà la volta di un importante debutto: arriva il nuovo canale Sky Cinema 4K.

Sky Cinema 4K è in arrivo senza costi aggiuntivi per gli abbonati Sky Q via satellite

Sky annuncia l’arrivo del nuovo canale Sky Cinema 4K, che sarà disponibile senza costi aggiuntivi dal 28 gennaio 2022 per tutti gli abbonati al pacchetto Cinema con Sky Q via satellite e con servizio Ultra HD o HD. Il canale 313 sarà il primo in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR in modalità lineare e si andrà ad aggiungere agli altri 11 canali Sky Cinema.

Sky Cinema 4K potrà contare fin dal lancio su 120 film in 4K HDR e si arricchirà nelle settimane e nei mesi successivi con tanti altri contenuti. Il canale lineare sarà visibile solo da chi ha Sky via satellite: l’azienda non vuole ancora rischiare con una trasmissione 4K ad alto bitrate via Internet, che potrebbe incorrere in problemi di traffico. I film trasmessi sul canale Ultra HD saranno comunque disponibili anche sulla piattaforma On Demand di Sky, sempre in qualità 4K HDR.

Al lancio saranno fruibili titoli come Fast & Furious 9 – The Fast saga (che ha debuttato questo mese tra le novità anche su NOW e Sky On Demand), Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, The Father – Nulla è come sembra, The Amazing Spider-Man, Men in Black, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Cattivissimo Me 2 o anche film Sky Original come I delitti del BarLume, Cops 2, E noi come stronzi rimanemmo a guardare e C’era una truffa a Hollywood.

Abbonati a Sky Q

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su NOW e Sky On Demand