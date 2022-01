Sky si prepara a dire addio ai sette canali Mediaset Premium, ma al contempo sta per accogliere i contenuti della piattaforma Peacock, che ha debuttato in Europa lo scorso novembre. Vediamo nel dettaglio cosa sta per succedere e quali sono i cambiamenti in arrivo per i clienti Sky e NOW.

Niente più canali Premium su Sky, ma è in arrivo Peacock

I sette canali Mediaset Premium stanno per lasciare Sky a partire dal 10 gennaio 2022: gli abbonati non avranno più accesso alla visione di quattro canali cinema, ossia Premium Cinema 1, Premium Cinema 1+24, Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3, e a tre canali di serie TV (Premium Crime, Stories e Action).

Le parti non hanno infatti siglato alcun rinnovo, e pare inoltre che i canali Premium Cinema, Premium Crime e Action saranno spenti anche su Infinity+, con alcuni dei contenuti che saranno ridistribuiti su altri canali e on demand.

Sky non rimane però ferma a guardare, soprattutto con una concorrenza mai così forte come in questo periodo con i vari servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix e Disney+. In questi giorni stanno infatti arrivando sui decoder Sky gli avvisi ufficiali che anticipano l’arrivo di Peacock incluso nell’abbonamento: la piattaforma NBCUniversal non ha ancora una data precisa per il debutto, ma dovrebbe arrivare entro le prossime settimane (si parlava di marzo ma potrebbe esserci una data anche più vicina a questo punto).

La programmazione Peacock sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky e NOW senza costi aggiuntivi, offrendo contenuti come The Office, Superstore, Downtown Abbey, Saved by the Bell e tanto tanto altro. La piattaforma NBCUniversal sarà ulteriormente ampliata nel corso dei mesi e offrirà tanti contenuti lato film e serie TV.

Torneremo sicuramente sull’argomento non appena avremo ulteriori informazioni: siete soddisfatti dell’arrivo di Peacock o preferivate i canali Premium? Diteci la vostra nel solito box qui in basso. Se siete interessati ad abbonarvi a Sky potete seguire questo link.

