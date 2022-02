Expert lancia il nuovo volantino “Cambia TV e non ci pensi più”, dedicato principalmente alle offerte TV in preparazione dello switch off del digitale terrestre. Gli sconti toccano numerosi modelli di TV, ma anche altri prodotti tecnologici, come notebook, PC e smartphone: andiamo a scoprire le proposte più allettanti.

Le migliori offerte Expert del nuovo volantino (14-27 febbraio 2022)

Il volantino mette a disposizione tante offerte, disponibili sia online sia nei punti vendita aderenti fino al 27 febbraio 2022. Chi lo desidera può anche approfittare del pagamento rateale in 10 mesi, con TAN e TAEG 0%. Come anticipato le offerte si concentrano sulle TV, quindi vediamone alcune tra le più interessanti.

Offerte TV Expert

Sony OLED XR-55A83J a 1499 euro

LG OLED55C15 a 1399 euro

LG OLED48C15 a 1199 euro

Panasonic OLED TX-48JZ1000E a 1099 euro

LG OLED55A15 a 999 euro

Samsung QE55Q80A a 879 euro

LG 70NANO756PA a 799 euro

Samsung UE55AU8070U a 599 euro

Philips 50PUS7000 a 479 euro

TCL 43C725 a 399 euro

Xiaomi TV P1E 43″ a 349 euro

Altre offerte tech Expert

ASUS ZenBook Flip 13 OLED UX363 a 899 euro

ASUS VivoBook 15 K513EA-L12251W a 899 euro

Lenovo Ideacentre AIO 3 27ALC6 a 799 euro

iPhone 12 128 GB a 799,90 euro

iPhone 12 mini 64 GB a 649,90 euro

Microsoft Surface Go a 599 euro

ASUS F515FABR088T 15,6″ i3 8-256 GB a 499 euro

Acer Chromebook CB314-1H-P1ZG a 379 euro

Apple AirPods 3a gen a 189,90 euro

Xiaomi Mi Smart Band 6 a 39,90 euro

Queste erano solo alcune delle offerte del volantino Expert “Cambia TV e non ci pensi più”. A questo indirizzo potete sfogliare il volantino completo. Per restare sempre al passo con gli sconti migliori del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

