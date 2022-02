All’indomani della presentazione della nuova serie Samsung Galaxy S22, e dei Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra, il produttore sudcoreano svela una nuova opzione che mira a permettere ai propri smartphone di integrarsi meglio con i PC Windows.

Niente esclusive per gli ultimi modelli appena lanciati, ma una funzione che fa da ponte per rendere più utile l’app Il tuo telefono di Windows 10 e Windows 11, permettendo di mostrare le applicazioni recenti aperte dagli smartphone Samsung direttamente sul PC.

Le app recenti degli smartphone Samsung su PC Windows

La novità è stata menzionata brevemente durante l’evento Unpacked svoltosi ieri e, in sostanza, funziona così. Nella barra delle applicazioni dell’area di notifica dell’app Il tuo telefono di Windows compare ora un’icona che permette di vedere le app che sono state aperte di recente sullo smartphone collegato.

In questo modo è dunque possibile riprendere velocemente quello che si stava facendo dal PC, per una soluzione che avvicina i due strumenti tornando utile in molti casi.

Un’integrazione che arriverà con un aggiornamento imminente di una funzione che si pone sulla stessa falsariga delle ultime novità di Windows 11, fra cui l’utilizzo delle app Android direttamente su PC.

