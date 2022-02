Disponibile ufficialmente da pochi mesi, Windows 11 è ancora un cantiere aperto con tante nuove funzionalità in arrivo nel corso dei prossimi mesi e con nuove soluzioni su cui Microsoft è ancora in una fase iniziale dello sviluppo. Di certo, nei prossimi anni, Windows 11 è destinato a evolvere ancora. In questo periodo, Microsoft sta testando nuove funzioni sperimentali che, nel prossimo futuro, potrebbero entrare a far parte della versione stabile del sistema operativo.

Microsoft sta testando alcune funzioni inedite di Windows 11

L’arrivo delle app Android, atteso per le prossime settimane, non è l’unica novità che caratterizzerà il futuro di Windows 11. In queste settimane, infatti, Microsoft è al lavoro su svariate nuove funzioni che, se supereranno i test, entreranno a poco a poco ad essere parte integrante del sistema operativo rilasciato, con la sua prima versione stabile, pochi mesi fa e già pronto a rinnovarsi.

Tra le nuove funzioni in arrivo, scovate dall’utente Twitter Albacore, c’è l’introduzione degli sticker per lo sfondo del PC. Nella sezione delle Impostazioni del sistema operativo dedicata alla personalizzazione, infatti, verrà introdotta una nuova funzione che consentirà agli utenti di arricchire lo sfondo con degli adesivi, in modo simile a quanto avviene con diverse applicazioni di messaggistica che permettono l’invio di sticker nelle chat.

Nel futuro di Windows 11 c’è anche una rinnovata modalità tablet con nuove funzioni di supporto che verranno sviluppate con l’obiettivo di semplificare, al massimo, l’utilizzo con controlli touch del sistema operativo. Tra le nuove impostazioni che entreranno a far parte di Windows 11 potrebbe esserci anche un’opzione che consente di nascondere automaticamente la barra delle applicazioni quando il dispositivo viene impostato in modalità tablet.

Tale novità potrebbe rappresentare un plus di notevole importante, ad esempio, per gli utenti dei prodotti Surface come il Surface Pro 8 o il Surface Go 3, dispositivi che rientrano appieno nella categoria di “tablet Windows 11” e che non potranno che beneficiare da un’interfaccia e da una serie di controlli più adatti all’utilizzo touch oltre che con mouse e tastiera.

Nel futuro di Windows 11 ci sarà spazio anche per la sostenibilità. Microsoft dovrebbe introdurre anche una sezione delle impostazioni dedicata alla sostenibilità. In questa sezione verranno riepilogate le varie opzioni disponibili per il risparmio energetico oltre a informazioni sulle modalità per riciclare i propri dispositivi. Al momento, stando allo screen riportato di seguito, questa sezione appare solo una bozza di un progetto che potrebbe diventare molto più rilevante nel prossimo futuro.

Queste nuove funzioni che Microsoft sta testando per il futuro di Windows 11 non sono state ancora annunciate in via ufficiale. L’azienda ha confermato la volontà di portare avanti degli esperimenti per il futuro del suo sistema operativo, introducendo novità che potrebbero essere successivamente rimosse senza mai entrare in una fase di test più avanzata. I

Il sistema operativo è ancora in piena evoluzione e, di settimana in settimana, potrebbero arrivare nuove funzioni in grado di arricchirne le potenzialità. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Microsoft si prepara già per gli aggiornamenti di Windows 11 nei prossimi mesi. Dopo il prossimo major update in arrivo nel primo semestre dell’anno, lo sviluppo continuerà e il sistema operativo di Microsoft riceverà nuove funzioni che, per ora, non sono ancora state ufficializzate.