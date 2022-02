È arrivata allo scoccare della mezzanotte di oggi, sabato 5 febbraio 2022, la sorpresa di MediaWorld, una delle maggiori catene italiane di elettronica di consumo e tra le più attive online: il fine settimana sarà carico di offerte su prodotti tech delle categorie più disparate grazie al ritorno dell’ottima promozione No IVA 22%, valida sia online che in negozio.

MediaWorld No IVA: come funziona

L’iniziativa di MediaWorld vale anche sui prodotti acquistati a rate a tasso zero (come sempre, è possibile il finanziamento a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro).

Prima di entrare nel vivo delle offerte sono necessarie alcune premesse:

in primo luogo, lo sconto effettivo, applicato direttamente in cassa, è del 18,04% sul prezzo di vendita applicato il 4 febbraio e la promozione sarà attiva soltanto fino alle ore 23.59 del 6 febbraio.

sul prezzo di vendita applicato il 4 febbraio e la promozione sarà attiva soltanto fino alle ore 23.59 del 6 febbraio. Secondariamente, il rivenditore offre la consegna gratuita su tutti i prodotti parte della promozione.

Infine, sono previste alcune esclusioni eccellenti: “tutte le console, gli Smartphone Apple iPhone 13/128GB e iPhone 13/256 (compresi quelli degli operatori telefonici – vedi codici in allegato), Apple iPad Air Wi-Fi 64 Gb (vedi codici in allegato), Apple MacBook Air 256Gb (vedi codici in allegato), i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld, solo online Film (DVD e Blu-ray) che Musica (CD – DVD Musicali – Vinile)“. Per maggiori dettagli su termini, condizioni ed esclusioni potete visitare questo link.

Offerte MediaWorld No IVA (5–6 febbraio 2022)

In questa sede non ci occuperemo delle offerte relative agli smartphone Android, per le quali abbiamo realizzato un articolo dedicato. Tutte le altre verranno divise in base alla categoria dei prodotti per renderne più agevole la consultazione.

Smartphone e wearable Apple

Wearable

Computer e tablet

Smart home

Queste e tantissime altre offerte — come quelle su PC da gaming, smart TV e monopattini elettrici — sono disponibili al link sottostante:

Offerte MediaWorld No IVA (5–6 febbraio 2022)

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook: ecco i nostri consigli

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.