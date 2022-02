Ci eravamo lasciati con un iPhone SE 3 che, nonostante le precedenti indiscrezioni, pareva destinato a riproporre il solito design, ridimensionando così, almeno dal punto di vista estetico, i cambiamenti attesi. E gli ultimi rumor lo confermano ancora una volta.

Comunque, di buono c’è che questo nuovo modello di casa Cupertino dovrebbe tuttavia sfoderare quantomeno un bel chip A15 Bionic e, fortunatamente, il supporto alle reti 5G.

Gli ultimi rumor su iPhone SE 3 e iPad Air

Dunque niente da fare, almeno per ora, per chi sperava in cambiamenti estetici di qualche sorta. Stesso discorso vale per l’eventuale supporto alla tecnologia MagSafe, opzione bocciata proprio in queste ultime ore da una fonte che, fra le altre cose torna a confermarne il vecchio design e la presenza della ricarica wireless Qi.

Questo è quanto trapelato dal rapporto in questione che precisa inoltre che la produzione di iPhone SE 3 è stata avviata, ragion per cui diventano verosimili le previsioni che davano marzo o aprile 2022 come periodo di lancio previsto.

Nella medesima occasione Apple dovrebbe lanciare anche il nuovo iPad Air che, proprio come iPhone SE 3 non dovrebbe scostarsi poi molto dal modello che lo precede, anch’esso già in produzione, sempre secondo quanto anticipato dalla fonte, cioè Mac Otakara.

Insomma, ne sapremo presto di più di entrambi.

