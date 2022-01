Apple introdurrà diverse novità per la sua gamma iPhone nel corso del 2022, ma rispetto a quanto comunicato in passato, le nuove indiscrezioni prospettano un passo indietro. Come da tradizione, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno arriverà la nuova generazione di iPhone, gli iPhone 14. Nel corso del primo semestre dell’anno, però, Apple rinnoverà anche la gamma SE con il lancio di un nuovo smartphone con supporto al 5G. In queste ore, in merito ai progetti della casa di Cupertino, sono emerse diverse novità. Vediamo i dettagli completi.

iPhone 14: refresh rate a 120 Hz solo per i Pro?

Partiamo dagli iPhone 14. Anche quest’anno, Apple dovrebbe suddividere la sua gamma tra modelli Pro e modelli “non Pro”. Il refresh rate a 120 Hz, però, dovrebbe essere ancora un’esclusiva delle varianti Pro del nuovo iPhone 14. Tali varianti utilizzeranno display OLED forniti da Samsung e LG Display. Le varianti “non Pro” del nuovo iPhone 14, invece, potranno contare su pannelli OLED firmati BOE, azienda che, al momento, non ha ancora mai realizzato pannelli LTPO in grado di supportare il refresh rate a 120 Hz.

Secondo quanto riporta l’analista Ross Young, Apple dovrebbe limitare i nuovi iPhone 14 “non Pro” ancora a 60 Hz nonostante quanto anticipato nei giorni scorsi. Si tratterà, quindi, di una scelta conservativa anche perché il rischio che BOE non sia in grado di soddisfare la domanda di pannelli per iPhone 14 (in caso di presenza di supporto ai 120 Hz) sarebbe troppo alto. L’incremento del refresh rate del display potrebbe, quindi, essere una novità riservata al futuro iPhone 15 in uscita nel 2023.

Ricordiamo, inoltre, che iPhone 14 dovrebbe continuare a presentare il tradizionale notch mentre i modelli Pro introdurranno il foro nel display come ulteriore novità. Maggiori dettagli sui nuovi smartphone di Apple arriveranno, come da tradizione, già nel corso del primo trimestre dell’anno anche se il debutto commerciale arriverà soltanto a settembre-ottobre.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023… — Ross Young (@DSCCRoss) January 15, 2022

iPhone SE+ 5G: debutto nel 2022 con poche novità rispetto a SE 2

Tra le novità del 2022 di Apple ci sarà anche un nuovo smartphone della gamma SE. Il nuovo progetto dovrebbe chiamarsi iPhone SE+ 5G. Secondo le ultime indiscrezioni, ancora una volta riportate dall’analista Ross Young, il nuovo smartphone di Apple non dovrebbe introdurre sostanziali novità rispetto all’attuale iPhone SE 2. Non si tratterà, quindi, di un vero e proprio iPhone SE 3 ma di un’evoluzione del modello attualmente sul mercato.

In particolare, il nuovo smartphone continuerà a proporre un display LCD da 4.7 pollici ed il tasto Home fisico con sensore di impronte integrato. Tra le novità ci sarà, però, un aggiornamento del SoC con l’introduzione del nuovo Apple A15 Bionic che garantirà anche il supporto alle reti 5G. A completare le novità potrebbero esserci ulteriori ottimizzazioni, come un aggiornamento del sensore della camera posteriore. Il design, però, resterà praticamente inalterato.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024. — Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022

La gamma SE registrerà ulteriori novità in futuro. Nel 2023 o, al massimo, nel 2024, infatti, è atteso il vero e proprio iPhone SE 3 che rappresenterà una netta evoluzione rispetto all’attuale linea SE. In particolare, il nuovo smartphone dovrebbe presentare un display da 5.7 pollici (probabilmente con notch). Maggiori dettagli sul progetto potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

Il lancio del nuovo iPhone SE+ 5G potrebbe concretizzarsi già entro la fine del primo semestre. Per quanto riguarda la denominazione commerciale, è curioso sottolineare la presenza di “5G” nel nome dello smartphone. Un riferimento alla tecnologia di connessione utilizzata, infatti, manca, nella gamma iPhone, da ben 15 anni quando Apple lanciò iPhone 3G. Nelle prossime settimane scopriremo se i rumor di questi giorni si riveleranno corretti o meno.

Leggi anche: Su eBay tornano gli Imperdibili con varie offerte su iPhone e non solo