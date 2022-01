Il gigante di Redmond ha presentato Microsoft Surface Laptop Studio in Nord America a settembre, affermando che il dispositivo sarebbe arrivato in Europa, India e Regno Unito all’inizio del 2022.

Finora Microsoft non ha ancora annunciato la data di lancio del notebook nel vecchio continente, ma un informatore ha appena scoperto i prodotti su un sito web europeo.

Microsoft Surface Laptop Studio: i prezzi europei e una data

Il rivenditore in questione ha menzionato la data del 22 febbraio per la disponibilità di tutte le varianti di Surface Laptop Studio.

Non è chiaro se l’azienda di Bill Gates venderà il notebook anche in versione con SSD da 2 TB al di fuori del Nord America, tuttavia @TechInsiderBlog riporta che sarà disponibile anche questa opzione, ma senza suggerire il prezzo.

I prezzi di Microsoft Surface Laptop Studio riportati sul sito del rivenditore europeo sono visibili nell’immagine sottostante.

Vale la pena specificare che questi prezzi trapelati probabilmente includono l’IVA che varia dal 17% al 27% in Europa. E se fossero comprensivi di IVA al 20%, Surface Laptop Studio sarebbe più economico in Europa che in Nord America ai tassi di cambio attuali.

Microsoft non ha aggiornato Surface Laptop Studio da settembre, quindi anche in Europa possiamo aspettarci i processori Tiger Lake e la scheda grafica RTX 3050 Ti entry-level.

Per conferme, smentite o ulteriori nuove, continuate a seguirci.

