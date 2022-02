All’indomani dell’annuncio dei nuovi avatar 3D per Facebook e Instagram, Meta fa un passo indietro nel campo delle criptovalute. Non è stato affatto un fulmine a ciel sereno visto che già qualche giorno fa ne trapelavano vari indizi, ma oggi arriva l’ufficialità: Libra/Diem chiude.

Silvergate è la banca ampiamente nel campo delle criptovalute che ne ha acquistato gli asset per 200 milioni di dollari, all’incirca. Tale vendita dei beni di Diem, ex Libra, segna dunque la fine di un progetto partito male che, col passare del tempo non ha trovato terreno fertile su cui attecchire.

La decisione di vendere, ha dichiarato Stuart Levey, CEO di Diem, è stata presa dopo che è “emerso chiaramente dal nostro dialogo con le autorità di regolamentazione federali che il progetto non poteva più andare avanti“.

E così, ora che fra Meta/Facebook e Diem il rapporto è concluso, non è detto che il progetto possa rivivere in altro modo. D’altronde, di buono c’è che l’azienda di Mark Zuckerberg ha promesso di non far valere i propri diritti sui brevetti nel campo delle criptovalute contro terzi. E la storia termina qui.

