La criptovaluta sponsorizzata da Meta, al tempo Facebook, precedentemente nota come Libra sembra destinata a non vedere mai la luce.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Diem Association istituita un paio di anni fa da Facebook per gestire il token digitale sta vendendo dei suoi asset dopo aver incontrato la resistenza degli organi regolatori che si sono opposti all’iniziativa.

La Federal Reserve statunitense affossa la critpovaluta Libra di Meta

In particolare la Federal Reserve statunitense ha affossato il progetto, nato originariamente come un token digitale supportato da varie valute provenienti da tutto il mondo, esercitando pressioni su Silvergate, il partner bancario con cui Diem ha affermato di aver collaborato l’anno scorso per lanciare il token.

Se Diem sta davvero vendendo i suoi asset è probabile che la criptovaluta fatichi a trovare una strada da seguire, ipotesi che non sorprenderebbe visto che ci sono stati altri recenti segnali che indicano che Diem potrebbe non nascere.

Meta ha recentemente lanciato il portafoglio digitale originariamente creato per la moneta Diem con un’altra stablecoin di Paxos in collaborazione con Coinbase. Inoltre David Marcus, il dirigente che originariamente aveva proposto Libra e guidato il portafoglio digitale di Meta ha seguito le orme della maggior parte del team fondatore, abbandonando l’azienda alla fine dell’anno scorso.

