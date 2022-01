Meta continua ad innovare le funzionalità dei suoi social network annunciando l’arrivo degli avatar 3D nelle Storie di Instagram e nei messaggi Direct oltre che l’aggiornamento degli avatar per Facebook e Messenger. L’annuncio è stato dato direttamente da Mark Zuckerberg. Per il momento, i nuovi avatar 3D saranno a disposizione degli utenti nordamericani delle piattaforme social di Meta (negli USA, in Canada e in Messico). In futuro, però, questa nuova funzione arriverà anche in Europa. Con i nuovi avatar rinnovati ed unificati tra le varie piattaforme, Meta punta a gettare le basi per il suo metaverso da aprire progressivamente a tutti gli utenti.

Meta lancia i nuovi avatar 3D per Instagram, Facebook e la realtà virtuale

Per gli utenti delle piattaforme social di Meta sarà possibile utilizzare lo stesso design aggiornato dei nuovi avatar 3D passando da un social ad un altro. Da notare, inoltre, che i nuovi avatar saranno più fedeli al volto dell’utente, alla sua tonalità di pelle ed alle sue espressioni.

Gli avatar 3D in veste rinnovata potranno arricchire le Store di Instagram, i post di Facebook e i messaggi privati. Per gli utenti, in ogni caso, ci sarà la possibilità di diversificare gli avatar di Facebook e Instagram e anche di utilizzare lo stesso avatar o uno differente per la realtà virtuale. Il debutto dei nuovi avatar è stato annunciato direttamente da Mark Zuckerberg con il seguente post:

Gli avatar unificati rappresentano un primo e importante passo per la creazione del metaverso, vero e proprio punto di riferimento delle attività di Meta in questo periodo e, molto probabilmente, anche per il prossimo futuro. Gradualmente, la nuova funzionalità sarà disponibile in tutto il mondo e per tutti gli utenti dei vari social network dell’azienda che potranno sfruttare i nuovi strumenti dell’azienda per rendere il proprio alter ego digitale ancora più fedele e realistico (soprattutto in previsione di un passaggio delle interazioni con gli altri utenti al metaverso).