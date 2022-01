Non è stato un risveglio tranquillo quello di Apple e di tutti i suoi utenti che nelle prime ore della giornata odierna si sono trovati a fare i conti con numerosi servizi legati ad iCloud fuori uso per diverse ore.

I disagi non sono chiaramente mancati, ma per fortuna il colosso di Cupertino è già intervenuto per metterci una pezza.

Apple iCloud: quali servizi down e quali problemi

È sufficiente farsi un giro sul sito ufficiale System Status di Apple (Apple – Support – System Status) per rendersi conto che, mentre in questo momento tutto funziona come da copione, nella giornata di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, sono stati ben sei i servizi della mela che hanno avuto problemi.

Più precisamente, si tratta di: Game Center, iCloud Backup (ecco la nostra guida su come liberare spazio su iPhone), iCloud Mail, iCloud Storage Upgrades, iCloud Web Apps (iCloud.com) e iCloud Foto (ecco la nostra guida all’uso).

Per tutti i servizi in argomento i problemi sono iniziati alle ore 00.15 AM di oggi, dunque poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì, ma le tempistiche di risoluzione non sono state uguali per tutti e ci sono volute comunque alcune ore prima del ritorno alla normalità, annunciata dalla scritta in verde Resolved Issue.

Ecco qualche dettaglio in più dei disservizi:

Game Center : down dalle 12.15 AM alle 5.37 AM; impossibilità di usare il servizio.

: down dalle 12.15 AM alle 5.37 AM; impossibilità di usare il servizio. iCloud Backup : down dalle 12.15 AM alle 4.53 AM; impossibilità di eseguire il backup dei dati;

: down dalle 12.15 AM alle 4.53 AM; impossibilità di eseguire il backup dei dati; iCloud Mail : down dalle 12.15 AM all’1.28 AM; impossibilità di accedere alla mail iCloud;

: down dalle 12.15 AM all’1.28 AM; impossibilità di accedere alla mail iCloud; iCloud Storage Upgrades : down dalle 12.15 AM alle 5.13 AM; impossibilità di usare il servizio.

: down dalle 12.15 AM alle 5.13 AM; impossibilità di usare il servizio. iCloud Web Apps (iCloud.com) : down dalle 12.15 AM alle 4.53 AM; impossibilità di accedere al servizio;

: down dalle 12.15 AM alle 4.53 AM; impossibilità di accedere al servizio; Photos: down dalle 12.15 AM alle 4.53 AM; impossibilità di usare il servizio.

Apple ci tiene a sottolineare che tutti i problemi sono stati risolti — e la seguente schermata lo dimostra — e che comunque gli utenti toccati dai disservizi non dovrebbero essere stati tantissimi.

E voi, avete avuto problemi nelle scorse ore con questi servizi di Apple? Ditecelo nei commenti.

Leggi anche: Recensione Apple MacBook Pro 14″ con M1 Pro e confronto con M1