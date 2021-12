Liberare spazio su iPhone è qualcosa che ogni utente Apple affronta, prima o poi: in un mondo sempre più interconnesso, dove usiamo lo smartphone sia come strumento di lavoro che di diletto, saturare la memoria dell’iPhone è un attimo. Se sei a corto di spazio su iPhone, non preoccuparti: segui i metodi illustrati in questa guida e in poco tempo avrai abbastanza storage per installare l’applicazione o il gioco che desideri, o per scattare le foto di un momento indimenticabile.

Come liberare spazio su iPhone

Non c’è bisogno – il più delle volte, almeno – di comprare un iPhone con un quantitativo spropositato di memoria interna: anche se iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono dotati di una capienza che può arrivare fino ad 1TB, gestendo in maniera intelligente lo spazio si può scegliere di acquistare un modello di smartphone con un quantitativo di memoria compreso tra 64GB e 128GB, risparmiando centinaia e centinaia di euro. Andiamo a vedere nello specifico come liberare memoria su iPhone senza perdere la testa.

Analizza cosa occupa più spazio sul tuo iPhone

Se vai su Impostazioni > Generali > Spazio iPhone troverai un riepilogo di come la memoria interna del tuo device è suddivisa: app, foto, video, messaggi, dati di sistema, iOS e altro. Questo indicatore è fondamentale per capire dove agire esattamente, e quale strategia applicare per poter recuperare memoria su iPhone.

Utilizza i suggerimenti iPhone per gestire lo spazio

Il sistema operativo iOS fornisce validi suggerimenti per poter liberare spazio su iPhone in modo rapido e veloce. I suggerimenti vengono visualizzati automaticamente quando il quantitativo di memoria è inferiore a una certa soglia, ma puoi accedere ai consigli in qualunque momento andando in Impostazioni > Generali > Spazio iPhone e facendo tap su Mostra tutto accanto alla voce Consigli.

Rimuovi le app che non usi spesso o di cui non hai più necessità

L’opzione Rimuovi app che non usi che trovi in Impostazioni > App Store consente ad iOS di eliminare automaticamente le app che non usi da tempo, ma non preoccuparti: i dati e i documenti relativi a queste app non vengono cancellati. Se decidi di installare nuovamente le app troverai tutti i dati precedenti.

In alternativa puoi decidere di rimuovere le app che non usi spesso manualmente: naviga nel menu Impostazioni > Generali > Spazio iPhone e scorri la lista in basso fino a trovare l’app che vuoi eliminare. Con un tap sull’app troverai due opzioni:

Rimuovi solo l’app : ti consente di liberare spazio mantenendo i dati e i documenti;

: ti consente di liberare spazio mantenendo i dati e i documenti; Elimina app: rimuove l’app e tutti i dati come foto, video e documenti.

Se hai bisogno di un’app saltuariamente puoi decidere di utilizzare l’opzione Rimuovi solo app è un buon metodo per risparmiare spazio in memoria.

Cancella video e musica dalle app

Sempre rimanendo all’interno di Impostazioni > Generali > Spazio iPhone, selezionando un’app come Netflix, Spotify, Apple TV o Podcast puoi cancellare i singoli contenuti multimediali scaricati.

Ad esempio, se hai scaricato delle puntate di una serie TV su Netflix, potrai eliminare i singoli episodi e liberare così spazio prezioso. Per farlo fai uno swipe verso sinistra sull’elemento che desideri rimuovere e poi premi il tasto Elimina. Lo stesso consiglio vale per le app Apple come Musica e Podcast.

Cancella la cache delle app che usi di più

Google Chrome e Safari: chi usa frequentemente queste app non sa che spesso sono i maggiori colpevoli tra le app che occupano più spazio nella memoria dell’iPhone. Se c’è bisogno di liberare memoria su iPhone c’è infatti un trucco che funziona sempre: fare pulizia della cache di queste app. Il termine cache indica una parte di memoria utilizzata dalle app per velocizzare l’accesso e la visualizzazione per determinati dati, in particolare contenuti media come foto e video.

Per eliminare la cache di Safari vai su Impostazioni > Safari, scorri in basso e seleziona Cancella dati siti web e cronologia.

Se invece utilizzi Google Chrome allora apri il browser e premi sull’icona dei tre pallini posta in basso a destra, selezionando Cronologia. In basso premi su Cancella dati di navigazione… e nel nuovo menu seleziona Immagini e file memorizzati nella cache, avendo cura che ci sia il segno di spunta accanto all’opzione, e premi Cancella dati di navigazione posto nella parte inferiore per fare pulizia dei dati cache su Chrome.

Abilita l’ottimizzazione dello storage per le foto

Se hai attivo il backup delle foto su iCloud puoi abilitare l’opzione Ottimizza spazio iPhone in Impostazioni > Foto. In questo modo verranno salvate localmente sul dispositivo le foto a risoluzione inferiore, mentre le versioni originali rimarranno su iCloud.

Salva foto e video in formato HEIF/HEVC

Puoi salvare spazio per foto e video andando in Impostazioni > Fotocamera > Formati, scegliendo poi la modalità di acquisizione Efficienza elevata. In questo modo le foto e i video occuperanno una dimensione inferiore, ma risulteranno meno compatibili. Se hai la necessità di trasferire o inviare foto e video ad amici e collaboratori che utilizzano dispositivi non Apple, ti suggeriamo di utilizzare sempre la modalità Più compatibile.

Elimina le foto che non ti piacciono scattate con la modalità scatto in sequenza (Burst)

Con la modalità scatto in sequenza si possono catturare fino a 10 foto al secondo in rapida successione: si tratta di un ottimo metodo per catturare il momento giusto, specie con soggetti in rapido movimento come bambini e animali. Il problema è che vengono generate molte foto, le quali occupano spazio inutilmente: per scegliere soltanto la foto migliore ed eliminare quelle in più seleziona la sequenza di scatto nell’app Foto e premi Seleziona… nella barra posta in basso. Seleziona la foto che desideri tenere e poi premi su Fine in alto a destra scegliendo Conserva solo quella preferita.

Puoi distinguere le sequenze di foto dagli scatti singoli dalla dicitura posta in alto nella schermata: se viene visualizzato Sequenza rapida (numero foto) allora è una sequenza di foto.

Salva foto e video in un servizio cloud

Chi ama gli scatti tende a riempire la memoria iPhone in fretta, ma c’è un rimedio alla portata di tutti: caricare foto e video presso un cloud storage di terze parti. In particolare possiamo consigliare Amazon Photos, incluso con il servizio Amazon Prime: gli abbonati possono usufruire dell’hosting gratuito ed illimitato per foto, un po’ come faceva Google Foto prima di rimuovere questa feature, purtroppo, nel giugno 2021.

Non importa che sia OneDrive, DropBox, Google Drive o Mega: se hai dello spazio in un servizio di cloud storage potrai effettuare il backup delle vostre foto e video, eliminando successivamente i dati su iPhone e liberando così spazio prezioso. Se ti interessa dai un’occhiata al nostro confronto tra servizi di cloud storage.

Elimina messaggi e allegati da Messaggi (iMessage)

In Italia e in Europa in generale iMessage viene utilizzato molto meno che negli USA e in Canada, ma per coloro che lo usano per inviare dati, documenti, foto e video può essere utile eliminare messaggi e allegati e provare a liberare la memoria dell’iPhone. Per eliminare il contenuto dei messaggi vai in Impostazioni > Generali > Spazio iPhone > Messaggi: ci sono cinque categorie di contenuti che è possibile rimuovere.

Comprimi file e cartelle di grandi dimensioni

Se ricevi spesso allegati di grandi dimensioni che per comodità salvi su iPhone puoi scegliere di comprimere file e intere cartelle per risparmiare spazio. Per farlo apri l’app File, scegli iPhone tra le Posizioni, tieni premuto su di un file o una cartella e scegli l’opzione Comprimi.

Come liberare spazio su iPhone con iCloud

L’opzione più comoda e semplice per gli utenti Apple per liberare spazio su iPhone è utilizzare iCloud per il backup automatico di foto e video. Ogni account iCloud ha a sua disposizione 5GB di archiviazione gratuita, che però spesso sono insufficienti per la stragrande maggioranza degli utenti.

Ovviamente puoi espandere la memoria su iCloud a tua disposizione pagando una quota mensile, e decidere di caricare tutte le foto e i video su iCloud: per saperne di più dai un’occhiata alla nostra guida su come usare iCloud Foto.

Come eliminare Altro su spazio iPhone

Il problema principale dello spazio classificato come “Altro” da iPhone è che non è dato conoscerne esattamente la natura: può essere la cache di sistema, file di log, pacchetti voce per Siri, aggiornamenti software e molto, molto altro. Sembra però che anche lo stream di musica e video possa contribuire significativamente alla crescita di questa voce: quando scarichiamo musica o video da un’app i dati vengono correttamente categorizzati come media, ma lo stream di questi contenuti invece viene immagazzinato nella memoria come cache per assicurare una visione/ascolto senza interruzioni.

Il sistema operativo iOS dovrebbe categorizzare meglio questi dati, ma spesso e volentieri ci si ritrova con la voce “Altro” con dimensioni preoccupanti: ecco perché il consiglio è sempre quello di cancellare la cache delle app, in particolare di Safari, e di tutte quelle utilizzate per lo streaming di foto, musica e video.

A volte anche applicando tutti i consigli che abbiamo già spiegato nei paragrafi precedenti su come liberare spazio su iPhone, la voce “Altro” rimane alta, troppo alta. Cosa fare allora per riappropriarsi dello spazio occupato ingiustamente? L’opzione migliore è quella di ripristinare iPhone allo stato di fabbrica.

È chiaro che non è un’opzione che molti considerano, in particolare per lo stress e il tempo da dedicare all’operazione: è però innegabile che partire con un device praticamente come nuovo elimina il problema di spazio alla radice. Una volta inizializzato iPhone allo stato di fabbrica – ricordati di effettuare prima il backup di iPhone per non perdere dati importanti – lo spazio classificato come “Altro” su iPhone sarà solo un ricordo. E se seguirai i consigli che ti abbiamo fornito in questa guida, sarai in grado di gestire in maniera più efficiente il tuo storage su iPhone.