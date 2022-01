Nella giornata di ieri, 24 gennaio 2022, Euronics, uno dei maggiori rivenditori nazionali di elettronica di consumo, ha attivato il nuovo volantino Universo Apple, che permette di acquistare o prenotare direttamente online e comprende offerte riguardanti esclusivamente l’ecosistema della mela: iPhone, MacBook, AirPods, Apple Watch e tanti accessori.

Premesso che Euronics prevede anche la possibilità di pagare in 20 mesi a tasso zero, passiamo subito alle offerte previste.

Offerte Universo Apple di Euronics (24 gennaio – 9 febbraio)

Le offerte di questo volantino di Euronics, che sarà valido fino al 9 febbraio 2022, toccano prodotti Apple estremamente popolari come iPhone 13 e iPhone 13 mini, iPhone 12 e iPhone 12 mini, Apple Watch SE, Apple AirPods 3, AirPods Pro e AirPods, Apple MacBook Air M1 e MacBook Pro M1, senza dimenticare il piccolo AirTag, varie custodie MagSafe e accessori vari.

Eccole tutte:

Il volantino completo con tutte le offerte può essere sfogliato al link sottostante:

Offerte Universo Apple di Euronics (24 gennaio – 9 febbraio)

