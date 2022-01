Il mese di dicembre del 2021 si è chiuso con un risultato storico per il mercato auto in Europa. Nel 2021, il settore delle quattro ruote europeo è in leggero calo (-1.5%) per quanto riguarda le vendite ma registra un sorpasso, completamente inaspettato fino a pochi anni fa anche se inevitabile. Secondo i primi dati preliminari diffusi dall’analista Matthias Schmidt, infatti, nel corso dell’ultimo mese dell’anno scorso, le auto elettriche hanno superato le diesel per quanto riguarda le unità vendute. Vediamo tutti i dettagli:

Continua la crescita delle auto elettriche in Europa: a farne le spese sono le diesel

Le auto elettriche mettono la freccia e sorpassano le auto diesel per quanto riguarda le unità vendute sul mercato europeo. Il sorpasso storico, che certifica la netta inversione di tendenza che sta vivendo il settore automotive, in particolare in Europa, è avvenuto lo scorso dicembre 2021. I dati preliminari sulle vendite in Europa di nuove autovetture nel corso dell’ultimo mese dell’anno evidenziano un totale di 176 mila auto elettriche immatricolate, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno, contro le 160 mila auto diesel.

Le vetture con motore diesel continuano a registrare una riduzione delle vendite in Europa. Il calo è costante e va avanti dal 2015, anno dello scandalo Dieselgate che vide protagonista in negativo in particolare il gruppo Volkswagen. Appena 6 anni fa, le auto diesel rappresentavano più della metà delle immatricolazioni compressive nell’Unione Europa. Oggi, grazie alla diffusione delle auto elettriche e delle auto ibride, la quota di mercato delle diesel si è sensibilmente ridotta.

Questa tendenza è destinata, inevitabilmente, a continuare. Anche il 2022 vedrà, molto probabilmente, una riduzione delle vendite di auto a gasolio in favore dei modelli elettrificati che rappresentano il futuro del mondo delle quattro ruote.

Cosa succede in Italia

Il mercato delle quattro ruote in Italia è ancora molto legato alle auto diesel anche se il calo di vendite rispetto agli ultimi dati pre pandemia è evidente. Nel 2021, infatti, in Italia sono state vendute 333 mila vetture diesel con un calo del -56.8% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2019. Si tratta di un calo nettamente superiore rispetto a quello fatto segnare dalle benzina (-48.7%), dalle auto a GPL (-21.2%) e dalle auto a metano (-18.6%). Le auto diesel hanno rappresentato circa il 22.6% del totale di auto vendute nel corso del 2021 in Italia.

I dati delle auto elettriche sono, come prevedibile, completamente opposti. Nel corso del 2021, infatti, sono state vendute 67 mila auto a zero emissioni in Italia con un incremento del +538% rispetto ai dati del 2019. La quota di mercato delle auto elettriche sul mercato italiano è stata del 4.6% con una punta del 7% raggiunta nel corso del mese di dicembre scorso. Da notare, però, che considerando tutte le auto plug-in (quindi anche le ibride alla spina), le vendite complessive arrivano a 136 mila con una crescita del +700% rispetto al 2019 ed una quota complessiva del 9.3%.

