Massima sicurezza per la casa smart: il nuovo smart lock Ultraloq U-Bolt si integra con la rete di casa e offre anche un sensore d’impronte. Si tratta di un dispositivo già commercializzato con connettività Bluetooth e WiFi, ma che ora integra anche il supporto per lo standard Z-Wave.

Rispetto alle normali rete basate sul protocollo Bluetooth e/o WiFi, Z-Wave offre numerosi vantaggi, a partire dall’autonomia dei dispositivi: il consumo energetico è decisamente inferiore rispetto ad altri protocolli. Operando su di una frequenza radio differente, i dispositivi Z-Wave non sono suscettibili al crescente inquinamento radio che si riscontra spesso in zone densamente popolate, ricche di segnali WiFi. Ecco perché, per molti, questo protocollo è ritenuto quello più affidabile per connettere dispositivi smart home, inclusi sensori e sistemi d’allarme.

Lo svantaggio della serratura smart Ultraloq U-Bolt con supporto Z-Wave è la dipendenza da un hub dedicato per la connettività domestica. L’hub compatibile con lo standard Z-Wave, spesso acquistato a parte, permette di poter controllare device e sensori tramite la connettività WiFi o Bluetooth, integrando anche il supporto a framework come Google Assistant, Alexa e Apple HomeKit. I prodotto U-Bolt e U-Bolt Pro sono compatibili con alcuni degli smart hub più facilmente reperibili sul mercato, tra cui Samsung SmartThings, Ring Alarm e Hubitar Elevation.

La versione Pro comprende la serratura smart da aprire nel modo classico con la chiave in dotazione, ma anche un modulo per la lettura e registrazione delle impronte digitali. Nel caso gli utenti si trovassero in spiacevoli situazioni, è presente anche un ingresso micro-USB per aprire la serratura in caso di emergenza. La serratura si blocca automaticamente dopo essere stata chiusa, e si possono ricevere notifiche sui propri dispositivi quando il device viene utilizzato. L’integrazione con la smart home può portare Ultraloq U-Bolt a creare catene di automazione: ad esempio, attivando lampadine smart o determinati elettrodomestici, o al contrario, disattivandoli quando si esce.

La versione base della serratura smart Ultraloq U-Bolt Z-Wave costa 179 dollari, mentre la versione Pro con incluso il sensore d’impronte costa 249 dollari. Sono disponibili due colorazioni per la serratura smart: una completamente nera e un’altra con una finitura satinata color nickel. Molti prodotti Ultraloq sono disponibili anche sul nostro mercato su Amazon, per cui non dovrebbe passare troppo tempo prima di poterlo acquistare negli store online.

