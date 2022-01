Si vociferava l’anno scorso che Apple stava testando un nuovo iPad Pro con retro in vetro e supporto per la ricarica wireless tramite MagSafe con il rilascio nel corso di quest’anno, ma ora i piani sembrano essere cambiati.



Niente retro in vetro e ricarica MagSafe per iPad Pro?

Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine ad Apple, pare che il colosso abbia deciso di accantonare il nuovo design caratterizzato dal retro in vetro a causa della sua troppa fragilità, rendendo il dispositivo facilmente danneggiabile. Tuttavia, l’utilizzo di un dorso in alluminio, renderebbe difficile l’implementazione del supporto per la ricarica wireless tramite MagSafe.

Pare inoltre che Apple abbia realizzato diversi prototipi di iPad Pro, tutti, caratterizzati dal famoso logo in un formato più grande, simile al nuovo MacBook Pro, fatto in vetro. Di conseguenza, l’energia verrebbe trasmessa attraverso di esso. Sarebbero presenti anche dei magneti più potenti, in modo tale da prevenire incidenti, e supportare una velocità di ricarica maggiore rispetto a quella di MagSafe per iPhone.

Altre novità che dovrebbero arrivare su iPad Pro includono una batteria più grande in grado di garantire una maggiore autonomia, soprattutto se utilizzato collegato alla Magic Keyboard, un modulo fotocamera simile a quello di iPhone 13, ed un nuovo chip. Riguardo quest’ultimo, alcuni rumors prevedono che Apple introdurrà un nuovo MacBook Air con chip M2, il quale dovrebbe approdare anche sulla prossima generazione di iPad Pro in arrivo quest’anno.

