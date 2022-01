Pur non essendo il più interessante degli iPad in circolazione, con le sue cornici anacronistiche e il processore A13 Bionic, Apple iPad di nona generazione (presentato e commercializzato nella seconda metà del 2021) è sicuramente un tablet di ottimo valore e trovarlo in promozione è sempre particolarmente difficile. Si tratta di un dispositivo decisamente adatto per la scuola e per la multimedialità, essendo versatile, veloce e indubbiamente pratico.

iPad 10.2” 2021 in offerta su Amazon

Per questi motivi qualsiasi calo di prezzo è interessante e Amazon ha appena lanciato un’offerta per acquistare un iPad di nona generazione (2021) risparmiando. Lo sconto non è elevatissimo ma d’altronde sui prodotti a marchio Apple sono sempre molto risicati, non a caso si tratta del suo minimo storico mai raggiunto.

Il tablet, dotato di un grande schermo Retina da 10.2 pollici, connettività WiFi e 64 GB di memoria interna, è scontato di quasi il 10%. Grazie alla promozione il suo prezzo scende da 389 euro a soli 359 euro, un risparmio di 30 Euro insomma.

Vi ricordiamo che Apple iPad 10.2” 2021 ha sistema operativo iPadOS 15 e che il suo display supporta anche la Apple Pencil, per scrivere e disegnare più comodamente oppure, più semplicemente, per prendere appunti o modificare documenti.

Acquista ora iPad 10.2 (2021) su Amazon a 359 Euro invece di 389 Euro