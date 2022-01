Oltre alla nuova gamma di smart TV, monitor e il proiettore Freestyle, Samsung ha presentato un nuovo dispositivo per la casa intelligente al CES 2022.

Samsung Home Hub offre l’accesso a tutti i dispositivi e servizi connessi a SmartThings su un’unica schermata e darà agli utenti il ​​controllo completo sulla loro smart home, consentendo loro di eseguire azioni come accendere e spegnere la TV, le luci, controllare lo stato degli elettrodomestici collegati e monitorare il consumo di energia.

Dato che Samsung ha recentemente annunciato l’adesione alla Home Connectivity Alliance (HCA) per promuovere l’interoperabilità e guidare l’innovazione, dopo il lancio l’azienda dovrebbe aggiungere a Home Hub il supporto per i dispositivi domestici intelligenti di altri membri HCA.

Samsung Home Hub sembra Google Nest Hub in verticale

Al momento Samsung non ha ancora condiviso i dettagli completi su Home Hub, ma possiamo carpire alcune informazioni dal render sottostante.

Samsung Home Hub sembra un tipico tablet Android appoggiato su un supporto e presenta gli stessi pulsanti di navigazione disponibili su altri dispositivi Samsung che eseguono One UI, insieme a un paio di schede che forniscono un rapido accesso a vari servizi SmartThings e dispositivi connessi sulla schermata iniziale.

È possibile vedere varie schede che permettono di accedere ai propri dispositivi preferiti, a tutti i dispositivi, alle opzioni di automazione, al menu e altro.

L’angolo in alto a destra dell’Home Hub rivela che sarà dotato di una batteria integrata e potrebbe includere il supporto per la connettività tramite rete mobile per avere il controllo di tutti i dispositivi e i servizi anche lontani da casa.

Per ora non abbiamo altri dettagli su Home Hub, tuttavia Samsung dovrebbe condividere maggiori informazioni quando il dispositivo sarà in vendita in Corea entro la fine dell’anno.

