Oggi, in quel di Las Vegas al CES 2022, Samsung presenta The Freestyle, un nuovo dispositivo multifunzione con tecnologie all’avanguardia votato all’intrattenimento. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Le principali caratteristiche di The Freestyle, il nuovo proiettore di Samsung

The Freestyle è un nuovo dispositivo in grado di coniugare tecnologia e flessibilità, offrendo la possibilità di riprodurre audio e video in ogni luogo. Samsung strizza l’occhio ai millenial e alla generazione Z con questo nuovo proiettore, che però in realtà è anche un altoparlante intelligente, nonché un dispositivo di illuminazione ambientale.

The Freestyle pesa solo 830 grammi, ideale quindi per essere trasportato comodamente, ed è dotato di una base che ne permette la rotazione di 180 gradi consentendo la riproduzione di contenuti video di alta qualità ovunque: tavoli, pavimenti, pareti, soffitti senza bisogno di uno schermo a supporto.

Attraverso le parole di Simon Sung, Executive Vice President e Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business di Samsung, l’azienda dichiara che “Il Freestyle è un proiettore unico nel suo genere orientato verso la massima versatilità e flessibilità per soddisfare i mutevoli stili di vita dei consumatori. Senza la limitazione di spazio e fattore di forma, The Freestyle è un dispositivo divertente e versatile che può essere utilizzato in qualsiasi modo i consumatori preferiscano.”

Il dispositivo è dotato di una funzione di livellamento automatico completo, questa gli consente di adattare automaticamente il proprio schermo a qualsiasi superficie con qualsiasi angolazione, fornendo immagini perfettamente proporzionate. Dispone inoltre di una funzione di messa a fuoco automatica fino a 100 pollici di dimensione, vanta un doppio speaker in grado di diffondere l’audio a 360 gradi senza distorsioni con bassi puliti e profondi. Lato portabilità è compatibile con batterie esterne che supportano USB-PD e uscita a 50W/20 V o superiori.

Come già detto The Freestyle non è solo un proiettore, infatti quando non viene utilizzato per lo streaming di contenuti offre un effetto di illuminazione d’atmosfera grazie anche al copri obbiettivo traslucido. È anche un altoparlante intelligente, in grado di analizzare la musica per abbinare effetti visivi da proiettare.

Il dispositivo offre inoltre funzionalità smart disponibili con le Smart TV Samsung quali servizi di streaming integrati, funzionalità di mirroring e casting compatibile con i dispositivi mobili Android e iOS. The freestyle è anche il primo proiettore al mondo con controllo vocale a lungo raggio, dando modo agli utenti di utilizzare il loro assistente virtuale preferito interagendo col dispositivo usando esclusivamente la voce.

Per il mercato statunitense è iniziata la fase di preordine il 4 gennaio, nei mesi successivi verranno rese note tempistiche e disponibilità per gli altri mercati.